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İHH’dan kuraklık yaşanan Somali’ye Ramazan yardımı - Videolu Haber

2020 yılından bu yana yeterli yağışın olmadığı Somali’de kuraklık felaketi yaşanıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, 4,3 milyon kişinin kuraklıktan etkilendiği ülkeye Ramazan yardımları ulaştırıyor.

05 Nisan 2022 Salı 11:23
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İHH’dan kuraklık yaşanan Somali’ye Ramazan yardımı - Videolu Haber

Somali’de yaşanan kuraklık, bölge halkını ciddi şekilde etkiliyor. Somalili milyonlarca insan, temiz suya ve yiyeceğe ulaşmakta büyük güçlük çekiyor. Bazı su kuyularının kuruduğu ülkede, sağlık hizmetlerine, gıdaya ve suya büyük ihtiyaç duyuluyor.
Kuraklık, tarım alanlarının da verimsizleşmesine neden oluyor. 
4,3 milyon kişi kuraklıktan etkilendi
Kuraklıktan şu ana kadar 4,3 milyon insanın etkilendiği tahmin ediliyor. 500 bin kişi de kuraklık dolayısıyla yaşadığı bölgelerden başka bölgelere göç etmek durumunda kaldı. Bölgedeki kaynaklar, özellikle orta ve güney Somali’de hayvanlar için otlak ve su arayışı ile kaynak kullanımı konusunun çatışma riski oluşturduğunu belirtiyor. 23 Kasım 2021’de acil durum ilan edilen ülkede, hükümet diğer devletlerden ve sivil toplum kuruluşlarından yardım talebinde bulundu.
427 aileye kumanya yardımı
İHH İnsani Yardım Vakfı, ülkeye yönelik yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Düzenli olarak her ay 500 aileye et dağıtımında bulunan İHH, Ramazan çalışmaları kapsamında ise ayrıca 427 aileye kumanya paketi dağıttı.
12 bin kişiye gıda ve hijyen paketi desteği
İHH, Ramazan öncesinde de 200 aileye gıda kolisi, 200 aileye ise hijyen paketi ulaştırdı. Bölgeye yönelik yardım faaliyetleri kapsamında 2021 yılı Kasım ayında ise Baidoa kenti ve çevresine yaklaşık 408 bin kişinin faydalanacağı 85 tanker su gönderen İHH, 415 aileye de temel gıda malzemeleri dağıtmıştı. Ramazan’da ve Ramazan öncesinde yapılan gıda ve hijyen paketi yardımlarından ise toplamda 12 bin kişi istifade etti. 
Somali'de, 1990'dan bu yana sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla afet yaşandı. 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.
Destek olmak için 
Somali halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden SOMALİ yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına SOMALİ yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.

 

Kaynak: PHA
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