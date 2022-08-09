İHH’dan Gazze’ye yardım

Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Siyonist İsrail’in 5-7 Ağustos arasında Gazze’ye yönelik saldırılarında 44 kişi şehit oldu, 360 kişi ise yaralandı. Şehitlerin 14’ü çocuk, 4’ü ise kadın. Saldırılarında Gazze’deki sivil yerleşim alanlarını hedef alan İsrail, şehre gelir kaynağı sağlayan tarım arazilerini de vurdu. Gazze'deki yetkililer, İsrail'in saldırılarıyla 71 konutun kullanılamaz duruma geldiğini, 16 yerleşim biriminin tamamen yok edildiğini ve bin 400 konutun da zarar gördüğünü duyurdu.

Hastanelere destek verildi

İHH İnsani Yardım Vakfı, işgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışmaları başlattı. İHH, Gazze Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere ilaç ve ekipman desteği verirken, hastanelerde tedavi gören yaralılara yönelik de sıcak yemek, nakdi yardım, hasta bezi, yatak ve gıda paketi dağıtımında bulundu. Vakfın Gazze’deki yardım çalışmaları devam ediyor.