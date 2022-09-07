İHH’dan Erzurum’da arama kurtarma eğitimi - Videolu Haber

İHH Afet Yönetimi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Erzurum’a bağlı Şenkaya ilçesinde Temel Seviye Doğada Arama Kurtarma Eğitimi düzenledi.

7 ilden 42 kursiyer ve 6 eğitmenin katıldığı programda; kampçılık, kamp malzemeleri tanıtımı, ekip organizasyonu, yürüyüş bilgisi, meteoroloji bilgisi, iple iniş teknikleri ve iple yapay tırmanış teknikleri eğitimleri verildi.

Şehitler için dua edildi

Eğitimde, 3 bin 180 metre yüksekliği bulunan Allahu Ekber Dağı’nda zirve tırmanışı gerçekleştirildi ve şehitler için dua edildi. Daha sonra ilçede bulunan Kosor Kayalıklarına Türk bayrağı asıldı.

Programa, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir de katıldı. Bedir, İHH Arama Kurtarma Ekiplerine Şenkaya ilçesinde düzenlenen eğitim için teşekkür etti.

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