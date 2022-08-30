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İHH Pakistan için harekete geçti - Videolu Haber

Pakistan’da yaşanan şiddetli yağışlar sonucu önceki gün sel meydana geldi. Sel nedeniyle 1136 kişi hayatını kaybetti, 1634 kişi ise yaralandı. İHH İnsani Yardım Vakfı selin hemen ardından ülkeye yönelik acil yardım çalışması başlattı.

30 Ağustos 2022 Salı 12:33
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İHH Pakistan için harekete geçti - Videolu Haber

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle Haziran ayından bu yana ölenlerin sayısı 1136’ya yükseldi. Sel nedeniyle 1634 kişi yaralanırken, 1 milyon 51 bin 570 ev hasar gördü. Milyonlarca kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. 
Sel; Karaçi, Sindh, Belucistan, Gilgit Balistan, Khyber Pakhtunkhwa bölgelerinde etkili oldu. Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilendi. 
4 bin 715 aileye gıda dağıtımı
İHH İnsani Yardım Vakfı, selden etkilenen alanlarda acil yardım çalışmalarına başladı. Çalışmaların ilk etabında şu ana kadar Belucistan, Sind, Pencap, Khyber Pakhtunkhwa eyaletlerindeki 4 bin 715 aileye gıda dağıtımlarında bulunulurken, 900 kişiye ise sıcak yemek ikram edildi. İHH, önümüzdeki günlerde ise 10 bin kişiye sıcak yemek, 3 bin aileye gıda kolisi, bin kişiye hijyen paketi ve 100 aileye ise çadır dağıtımında bulunmayı hedefliyor. 

 

Kaynak: PHA
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