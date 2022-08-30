İHH Pakistan için harekete geçti - Videolu Haber

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle Haziran ayından bu yana ölenlerin sayısı 1136’ya yükseldi. Sel nedeniyle 1634 kişi yaralanırken, 1 milyon 51 bin 570 ev hasar gördü. Milyonlarca kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Sel; Karaçi, Sindh, Belucistan, Gilgit Balistan, Khyber Pakhtunkhwa bölgelerinde etkili oldu. Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilendi.

4 bin 715 aileye gıda dağıtımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, selden etkilenen alanlarda acil yardım çalışmalarına başladı. Çalışmaların ilk etabında şu ana kadar Belucistan, Sind, Pencap, Khyber Pakhtunkhwa eyaletlerindeki 4 bin 715 aileye gıda dağıtımlarında bulunulurken, 900 kişiye ise sıcak yemek ikram edildi. İHH, önümüzdeki günlerde ise 10 bin kişiye sıcak yemek, 3 bin aileye gıda kolisi, bin kişiye hijyen paketi ve 100 aileye ise çadır dağıtımında bulunmayı hedefliyor.

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