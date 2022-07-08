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İHH ekipleri Kurban çalışmaları için yola çıktı - Videolu Haber

“Bir Hisse Mutluluk” sloganıyla 2022 Kurban çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, bağışçıların kurbanlarını dünyanın 60 ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıktı.

08 Temmuz 2022 Cuma 19:06
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İHH ekipleri Kurban çalışmaları için yola çıktı - Videolu Haber

İHH İnsani Yardım Vakfı, “Bir Hisse Mutluluk” sloganıyla devam ettiği Kurban 2022 çalışmaları kapsamında Türkiye dâhil 60 ülkede vekaletini aldığı kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. 1993 yılında Türkiye’de ilk defa vekâletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 30 yıldır her sene onlarca ülkeye giderek milyonlarca insana kurban eti dağıtıyor. Hisse bedelinin 2000 TL olarak belirlendiği bu yıl, yine çeşitli projelerle ihtiyaç sahiplerine, mazlumlara yardımlar götürülecek. Yetimler, bayramlık kıyafetlerle mutlu edilecek. 
Bekleyenlerimiz var
Hazırlıklarını tamamlayan İHH ekipleri, vakfın genel merkezinden dört kıtaya dağılmak üzere yola çıktı. Ekipleri uğurlama programında Kurban çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İHH Mütevelli Başkanvekili Hüseyin Oruç, İHH’nın vekaletini aldığı kurbanları 60 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını söyledi. Oruç, “Bugün İHH dünyanın her tarafında çalışma yapabiliyorsa bunun en büyük vesilesi kurbandır. Pek çok bölgeyle kurban çalışmaları vesilesiyle tanıştık. Her yere gitmemiz lazım. Her yerde bekleyenlerimiz var. Bu sene ki sloganımızı da çok sevdim, ‘Bir Hisse Mutluluk’. Mutluluğu her yere götürmemiz lazım. Hâlâ önümüzde bayrama kadar vakit var. Kurban sayısını artırmamız gerekiyor. Bu sene de inşallah 30 yıldır olduğu gibi farklı coğrafyalardaki kardeşlerimizle birlikte bayramı yaşayacağız” dedi.
100 bin çocuğa bayramlık hedefi
İHH Yetim Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer, İHH’nın 30 yıldır Kurban çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti. Başer, “Çalışma yaptığımız ilk yıl sloganımız ‘Yeniden Ümmet Seferi’ydi. 30 yıldır her sene ‘Yeniden Ümmet Seferi’ diyerek yola çıkıyoruz. Bugün yine sefere hazırız. Çalışma yapacağımız bölgelerde kurbanlıklarımız hazır. Bunun yanında çalışma yapılacak ülkelerin 30’unda yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bayramlıklar hediye edeceğiz. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda da 61 bin 836 çocuğumuza bayramlık hediye etmiştik. Yalnızca 300 lira karşılığındaki bayramlık hediyesi ile bir çocuğumuzun bayrama daha mutlu girmesine vesile olunabiliyor” ifadelerini kullandı. 
61 ekip var
İHH Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurban Komisyonu Başkanı Mehmet Kesmen ise şöyle konuştu: “1993 yılında ‘Yeniden Ümmet Seferi’ sloganıyla yola çıkmıştık. Bu sene ise, ‘Bir Hisse Mutluluk’ sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu sene, 60 ülkede 61 ekibimizle 2,5 milyondan fazla insana pay dağıtmayı hedefliyoruz. Sadece kurban dağıtmakla kalmayıp aynı zamanda 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğumuza da bayramlık hediye edeceğiz inşallah. Bize destek olan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.” 
Vekâlet vermek için
Kurban vekaletleri, İHH merkezlerine gidilerek, internet üzerinden online olarak ya da vakfın 0212 631 2121 numaralı telefon numarası üzerinden verilebiliyor. Kurban vekaletleri son olarak bayramın ikinci günü 23:59’a kadar verilebilecek.

Kaynak: PHA
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