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İHH 2.6 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı - Videolu Haber

İHH İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı 65 bin 775 hisselik kurbanı, Türkiye dâhil 60 ülkede 2.6 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. İHH ayrıca bağışçıların destekleriyle 14 ülkedeki 41 bin 416 yetime bayramlık elbise hediye etti.

12 Temmuz 2022 Salı 10:21
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İHH 2.6 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı - Videolu Haber

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonunu “Bir Hisse Mutluluk” sloganıyla, Türkiye dâhil 60 ülkede gerçekleştirdi. Kurbanları için İHH’ya vekâlet veren hayırseverler, çalışma yapılacak ülkeler arasından dilediğini seçti. 
65 bin 775 hisselik kurban kesildi
İHH, vekaletini aldığı 65 bin 775 hisselik kurbanı bağışçıların adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 526 bin aileye kurbanlık eti dağıtılırken, toplamda 2 milyon 631 bin kişi dağıtımlardan istifade etti. Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında geçen yıl toplamda 62 bin 62 hisse kurbanı 2 milyon 482 bin 480 ihtiyaç sahibine ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkma hedefine de ulaşmış oldu. Kurban çalışmaları için dünyanın dört bir yanına giden İHH ekipleri, kendilerini bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek oldu. 
Türkiye’de de dağıtımlar gerçekleştirildi
İHH, yurt içinde de ihtiyaç sahiplerine pay dağıtımında bulundu. Dağıtımlardan toplamda 84 bin kişi istifade etti.  Vakfın Türkiye’de bayramlık kıyafet ulaştırdığı yetim sayısı ise 16.824.
41 bin yetim bayramlıkla sevindi
İHH ayrıca bağışçıların destekleriyle Türkiye dâhil 14 ülkede toplamda 41 bin 416 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

Kaynak: PHA
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