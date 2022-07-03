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İHH 100 bin çocuğa bayramlık hediye edecek - Videolu Haber

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu Kurban Bayramı’nda da 100 bin çocuğu bayramlıklarla sevindirmeyi hedefliyor. İHH tarafından bayramlık bedeli bu yıl, 300 lira olarak belirlendi.

03 Temmuz 2022 Pazar 17:18
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İHH 100 bin çocuğa bayramlık hediye edecek - Videolu Haber

Vekaletini aldığı kurbanları Türkiye dâhil 60 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan İHH İnsani Yardım Vakfı, yetimler ve ihtiyaç sahibi çocuklar için de çalışmalar yürütüyor. Çocukların bayrama yeni elbiselerle daha mutlu bir şekilde girmeleri için uzun yıllardır bayramlık projeleri yürüten İHH, bu yıl da bağışçıların destekleriyle 100 bin çocuğa bayramlık hediye etmeyi hedefliyor. 
"Geçen yıl 61 bin 838 çocuğa bayramlık hediye edildi"
İHH tarafından geçen yıl Kurban Bayramı’nda Türkiye ile birlikte 20 ülkede 61 bin 836 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye edildi. İHH ayrıca, 50 ülkede ve Türkiye’nin 78 şehrinde 133 bini aşkın yetim çocuğu sponsorluk sistemiyle her ay düzenli olarak destekliyor. Her yıl 120 ülkede ise 1 milyondan fazla yetim çocuğa dönemsel yardımlar ulaştırılıyor.
"Destek olmak için"
İHH’nın bayramlık projesi ile yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, 300 lira karşılığında bir yetimin bayramlığını karşılayabiliyor. Ayrıca, BAYRAMLIK yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL yardımda bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “BAYRAMLIK” yazarak projeye destek olabiliyor.

Kaynak: PHA
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