HDP'li kadınlar iftarda bir araya geldi

Ali Dağı Mahmut El Ensari Mesir Alanında toplanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adıyaman Kadın Meclisi üyeleri alanında düzenlenen dağ yürüyüşü ve iftar programına HDP üyeleri katıldı. Üyeler dağ yürüyüşünün ardından okunan ezanın ardından iftarlarını açtı. Her yıl geleneksel olarak yapılan programda üyeler Ramazan programı kapsamında yürüyüş ve sonrasında iftar açarak zaman geçirdiler.