Ali Dağı Mahmut El Ensari Mesir Alanında toplanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adıyaman Kadın Meclisi üyeleri alanında düzenlenen dağ yürüyüşü ve iftar programına HDP üyeleri katıldı. Üyeler dağ yürüyüşünün ardından okunan ezanın ardından iftarlarını açtı. Her yıl geleneksel olarak yapılan programda üyeler Ramazan programı kapsamında yürüyüş ve sonrasında iftar açarak zaman geçirdiler.Kaynak: PHA
HDP'li kadınlar iftarda bir araya geldi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adıyaman Kadın Meclisi üyeleri dağ yürüyüşü ve iftar programında bir araya geldi.
24 Nisan 2022 Pazar 11:02
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