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HDP'li Gürbüz: Türkiye çiftçisine, köylüsüne sahip çıkmalıdır - Videolu Haber

Halkların Demokratik Partisi ( HDP ) Adıyaman İl Başkanı Bekir Gürbüz, Adıyaman ve ilçelerinde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle ekili alanların zarar gördüğünü hatırlayarak, mağdur olan tüm çiftçi ve üreticilere geçmiş olsun diyerek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 16:26
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HDP'li Gürbüz: Türkiye çiftçisine, köylüsüne sahip çıkmalıdır - Videolu Haber

Parti binasında basın mensupları ile bir araya gelen Halkların Demokratik Partisi ( HDP ) Adıyaman İl Başkanı Bekir Gürbüz, Besni ilçesinde meydana gelen dolu yağışını değerlendirdi.
Dolu yağışı nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin ve üreticilerin zararlarının giderilmesini isteyen HDP'li Gürbüz,"Geçen hafta ilimizde üreticilerin beklediği rahmet toprağa düştü. Çiftçilerimiz iktidarın sebep olduğu bu ekonomik krizden bir nebze olsun yüzleri güldü ancak ilimizin muhtelif bölgelerine yağmurdan çok felaket yağdı. Görülmemiş büyüklükte yağan dolu, ekili-dikili ürünlere tarlalarda büyük oranda zarar verdi. HDP il örgütü olarak Besni ilçe yönetim kurulumuzun ve ilde oluşturduğumuz bir komisyon ile doğal felaketin yaşandığı Palaş (Gümüşkaya)’in. Damılca, Burc köylerinde yerinde gözlem ve inceleme yaptık. Köy muhtarı ve üreticilerle yüz yüze görüşmeler yaptık. İnceleme ve görüşmelerden öğrendiğimize göre dolu Besni ve merkez köylerimizin bazı bölgelerinde büyük bir ekonomik kayıp olmuştur. Binlerce dönüm ekili buğday, arpa, nohut, mercimek tarlada kalmıştır. Bağ, bahçe büyük zarar görmüştür. Ekili olan tütün ve fidesi kullanılamaz hale gelmiştir. Kavun, karpuz bostanı zarar görmüştür. Birçok otomobilin camları ve kaportaları büyük hasar almıştır."dedi.
Konunun takipçisi olacaklarını aktaran Gürbüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"HDP Adıyaman il örgütü olarak dolu felaketinin yaşandığı bölgelerin ilgili kurumlarının, derhal yerinde inceleme ve görüşme yapması, Bu bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi, Zarar gören üreticilerimizin zararlarının karşılanması, üretim amaçlı giderlerinin, borçlarının karşılanması, Varsa üretimden kaynaklı kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi. Mağdur olan tüm çiftçi ve üreticilerimize yaşanan felaketten dolayı geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz, konunun takipçisi olacağımızı tüm Adıyaman kamuoyu ile paylaşıyoruz."

 

Kaynak: PHA
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