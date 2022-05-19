Hayvan dostu Adıyaman Belediyesi yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan Adıyaman Belediyesi, 2022 yılının ilk üç ayında da binlerce şikayeti değerlendirip, yüzlerce hayvana tıbbi müdahalede bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, 2022 yılının ilk çeyreğindeki istatistikleri paylaştı. Yetkililer yaptıkları açıklamada, "2022 yılının ilk üç ayında 112 sokak köpeğini kısırlaştırdık, 626 sokak hayvanını tedavi ettik, 210 kedi ve köpeğe aşı uyguladık, 114 kedi ve köpeği işaretledik, 27 sokak hayvanını da sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağladık" dedi.

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri ile Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde tüm canlıların yaşam haklarını gözeterek refahını sağlamak, çevre ve halk sağlığının korunması yönünde çalışmalarda bulunmanın Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün asli görevleri arasında yer aldığını da hatırlatan yetkililer, "Bu kapsamda, sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığının korunması, hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi, özellikle sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak popülâsyonun kontrol altına alınması, aşı ve paraziter tedavilerinin yapılarak zoonoz hastalıkların önlenmesi ve hayvanlardan kaynaklanan şikâyetlerin değerlendirmesi yaptığımız çalışmalar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda vatandaşlarımız tarafından belediyemizin Beyaz Masa birimine gelen hastalıklı ve sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili şikâyetleri ivedi bir şekilde, mesai durumuna bakmaksızın değerlendirerek, gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Halkımız şunu iyi bilsin ki, her küpeli sokak hayvanı aşılanmış ve kısırlaştırılmıştır. Vatandaşlarımız küpeli sokak hayvanı gördüğü zaman korkmasınlar. Çünkü kısırlaştırılan hayvanlar daha uysal oluyor. Bu hayvanlar sosyolojik hayatına devam edebilir ancak üreyemezler, bu uygulamalar ise popülasyonun kontrolü için şart" diye konuştu.