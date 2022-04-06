Hayırsever Ulum, ihtiyaç sahiplerini unutmuyor

Kentte tek başına hayırseverlerden topladıkları gıda ve yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Mehmet Ulum, bu Ramazan ayında ise ihtiyaç sahiplerini unutmayarak yardımları ulaştırıyor.

Yetimin, yoksulun ve ihtiyaç̧ sahiplerinin yardımına yetişmeye devam eden Ulum, yardımlaşmaya ve infak konularına dikkat çekti.

Ramazan ayı bire 70 sevap yazıldığı bir ay olduğunu hatırlatan Mehmet Ulum,"Ramazan ayı rahmet ayı mağfiret ayıdır. Bu ayın yardımlaşma ve paylaşma duygusunun daha çok ön plana çıktığı bir aydır. Ramazan ayı bire 70 sevap yazıldığı bir aydır. Ramazan ayı öncesi 100 ihtiyaç̧ sahibi ailemiz için başlattığımız kumanya çalışmasının hazırlıklarını bir hafta önceden hazırlayarak Ramazanın ilk günü̈ dağıtımını yaparak tamamladık. Kumanyalarımızı tek tek hazırlayarak ihtiyaç̧ sahiplerinin bir nebze olsun yükünü̈ hafifletmek için caba sarf ettik. Peygamberimiz sav buyuruyor ki; komsusu açken tok yatan bizden değildir. Bizde bu düsturu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Rabbimiz çeşitli ayetlerinde namazı kılın, zekatı verin diye bizlere ilahi emrini hatırlatıyor. Allah'ın size rızık olarak verdiğinden yine Allah yolunda harcamamız emrediliyor. Bizler bu ayetlerin sırrına mazhar olmak için yoğun gayret göstermekteyiz. Bizlere bu çalışmamızda katkı sunan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim yaptıkları hayrı hasenatı ve ibadetleri dergahında kabul etsin"şeklinde konuştu.