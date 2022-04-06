Galeriler Yazarlar
Adıyaman 14
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.335,18
ALTIN
912,32
DOLAR
14,74
STERLİN
19,31
EURO
16,10

Hayırsever Ulum, ihtiyaç sahiplerini unutmuyor

Adıyaman'da, tek başına hayırseverlerden aldığı destekler ile ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan Mehmet Ulum, her yıl olduğu gibi bu yıl ise yine yardımlarına devam ediyor.

06 Nisan 2022 Çarşamba 11:58
1 Okunma
Hayırsever Ulum, ihtiyaç sahiplerini unutmuyor

Kentte tek başına hayırseverlerden topladıkları gıda ve yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Mehmet Ulum, bu Ramazan ayında ise ihtiyaç sahiplerini unutmayarak yardımları ulaştırıyor.
Yetimin, yoksulun ve ihtiyaç̧ sahiplerinin yardımına yetişmeye devam eden Ulum, yardımlaşmaya ve infak konularına dikkat çekti.
Ramazan ayı bire 70 sevap yazıldığı bir ay olduğunu hatırlatan Mehmet Ulum,"Ramazan ayı rahmet ayı mağfiret ayıdır. Bu ayın yardımlaşma ve paylaşma duygusunun daha çok ön plana çıktığı bir aydır. Ramazan ayı bire 70 sevap yazıldığı bir aydır. Ramazan ayı öncesi 100 ihtiyaç̧ sahibi ailemiz için başlattığımız kumanya çalışmasının hazırlıklarını bir hafta önceden hazırlayarak Ramazanın ilk günü̈ dağıtımını yaparak tamamladık. Kumanyalarımızı tek tek hazırlayarak ihtiyaç̧ sahiplerinin bir nebze olsun yükünü̈ hafifletmek için caba sarf ettik. Peygamberimiz sav buyuruyor ki; komsusu açken tok yatan bizden değildir. Bizde bu düsturu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Rabbimiz çeşitli ayetlerinde namazı kılın, zekatı verin diye bizlere ilahi emrini hatırlatıyor. Allah'ın size rızık olarak verdiğinden yine Allah yolunda harcamamız emrediliyor. Bizler bu ayetlerin sırrına mazhar olmak için yoğun gayret göstermekteyiz. Bizlere bu çalışmamızda katkı sunan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim yaptıkları hayrı hasenatı ve ibadetleri dergahında kabul etsin"şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayırsever iş adamları Adıyamanlılar Vakfı’nın gönül sofrasında bir araya geldi
Hayırsever iş adamları Adıyamanlılar Vakfı’nın gönül sofrasında bir araya geldi
Kentte kaldırım döşeme çalışması devam ediyor
Kentte kaldırım döşeme çalışması devam ediyor
Başkan Kılınç, Devam eden çalışmaları inceledi
Başkan Kılınç, Devam eden çalışmaları inceledi
İHH’dan kuraklık yaşanan Somali’ye Ramazan yardımı - Videolu Haber
İHH’dan kuraklık yaşanan Somali’ye Ramazan yardımı - Videolu Haber
Mutfak duvarı yıkılan aile yardım bekliyor
Mutfak duvarı yıkılan aile yardım bekliyor
'İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' fotoğraf ve kısa film yarışması düzenlenecek
'İnsan Ticareti ve Emek Sömürüsü' fotoğraf ve kısa film yarışması düzenlenecek
Halk Ekmek’te üretim kapasitesi artıyor
Halk Ekmek’te üretim kapasitesi artıyor
Başkan Kılınç'tan hasta ve hasta yakınlarına yakın ilgi
Başkan Kılınç'tan hasta ve hasta yakınlarına yakın ilgi
Vali Mahmut Çuhadar, gençlerle buluştu
Vali Mahmut Çuhadar, gençlerle buluştu
Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele devam ediyor
Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele devam ediyor
Başkan Şahin’den yaşlılar için yeni tesis müjdesi
Başkan Şahin’den yaşlılar için yeni tesis müjdesi
Adıyaman'da gerçeği aratmayan 6.8 şiddetli deprem eğitimi - Videolu Haber
Adıyaman'da gerçeği aratmayan 6.8 şiddetli deprem eğitimi - Videolu Haber
Şehit Uzman Çavuş Güleş için Mevlid-i Şerif okutuldu
Şehit Uzman Çavuş Güleş için Mevlid-i Şerif okutuldu
'Değişime El Ver' projesinin son toplantısı yapıldı
'Değişime El Ver' projesinin son toplantısı yapıldı
Şehit Polis Memuru Eyüp Saz için mevlit okutuldu
Şehit Polis Memuru Eyüp Saz için mevlit okutuldu
Adalı Derneği’nde Ramazan kumanyası hazırlığı başlattı
Adalı Derneği’nde Ramazan kumanyası hazırlığı başlattı
Şehit Uzman Çavuş Güleş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Şehit Uzman Çavuş Güleş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Kazada yaralanan kediye müdahale
Kazada yaralanan kediye müdahale
Başkan Kılınç, mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi
Başkan Kılınç, mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi
Çelik: Tarım üstü açık bir fabrikadır
Çelik: Tarım üstü açık bir fabrikadır
Ukrayna'daki savaştan kaçan aile geride bıraktıkları çocuklarına kavuşmak istiyor - Videolu Haber
Ukrayna'daki savaştan kaçan aile geride bıraktıkları çocuklarına kavuşmak istiyor - Videolu Haber
Vali Çuhadar Gerger'de yatırımları inceledi
Vali Çuhadar Gerger'de yatırımları inceledi
Kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı
Kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı
21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kutlandı
21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kutlandı
Kızılay, Kahta’da 511 aileye gıda ve nakdi yardımı yaptı
Kızılay, Kahta’da 511 aileye gıda ve nakdi yardımı yaptı
Çelik: Koyun ve keçi ormanlarımızın düşmanı değil dostudur
Çelik: Koyun ve keçi ormanlarımızın düşmanı değil dostudur
Narkotik ekiplerinden uyuşturucuya karşı broşürlü uyarı - Videolu Haber
Narkotik ekiplerinden uyuşturucuya karşı broşürlü uyarı - Videolu Haber
Aşk engel tanımadı
Aşk engel tanımadı
Adıyaman 'Su Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor
Adıyaman 'Su Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor
Sincik'te 'İlçe Koordinasyon ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı
Sincik'te 'İlçe Koordinasyon ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim