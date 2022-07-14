Hayırsever Şafak, ihtiyaç sahiplerini unutmuyor

Hayırsever iş kadını Şafak, memleketi Adıyaman’da Ramazan ve Kurban Bayramlarında ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı öncesinde çocuklara elbise yardımı yapan Hayırsever iş kadını Şafak, Kurban Bayramı’nda ise mahalle mahalle gezerek, kurban kesemeyen vatandaşlara et dağıttı.

Hayırsever iş kadını Şafak, yapılan yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada,"Arefe günü bayramlık dağıtarak başladığımız kurban kesimi, paketlemesi ve dağıtımıyla devam ettiğimiz programımızı Allah’a hamdolsun tamamladık. Adıyaman merkezi, üç ilçesi, iki de merkeze bağlı köyünde arkadaşların desteğiyle dağıtımını yaptığımız kurban etlerimizi an itibariyle bitirdik Rabbime hamdolsun. Kurbanlarını Adıyamanlı kardeşlerime gönderen kıymetli dostlarıma, bu süreçte kesiminden, paketlenmesine, naklinden, dağıtımına dahil olup destek veren arkadaşlarıma, mahallesinde ki ihtiyaç sahiplerinin tespitini yapıp bizden desteğini esirgemeyen muhtarlarıma ve bayram boyunca bir gün bile beraber kahvaltı yapma imkanı bulamadığım aileme teşekkür ediyorum. Allah emeği geçen herkesten razı olsun.” dedi.

Yardımlara teslim alan vatandaşlar ise, Hayırsever iş kadını Şafak’a yaptığı yardımlar ve verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.