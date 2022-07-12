Hayırsever Şafak, Bayram öncesi 300 çocuğu sevindirdi

Yapılan yardımları Arefe gününe yetiştirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Sümeyye Selvican Şafak; “Adıyaman geneli 300 çocuğumuza bayram öncesi kıyafet yardımında bulunduk. 150 çocuğumuzu bizzat kendi ellerimizle giydirirken, ailelerin istekleri üzerine 120 kişiye alışverişlerini kendileri yapsın diye Çek verdik. Engelli olan 30 çocuğumuzun alışveriş çeklerini ise evlerine giderek bizzat teslim ettik. Bir milletin veya bir topluluğun yaşama gücü, onu meydana getiren fertlerin birbirlerine yardım etmeleriyle sağlanabilir. Yapılan her türlü yardımlaşma, o topluluğu sımsıkı ayakta tutar. Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur; zenginlik ve refah artar, fakirlik azalır, dinimizin hoş görmediği dilencilik ortadan kalkar; hırsızlık ve dolandırıcılık gibi harâmların işlenmesi en alt düzeye iner. Bu bilinçle Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım kolilerimizi ulaştırdık. Kurban bayramı öncesi de çocuklarımıza bayramlıklarını ulaştırarak onların sevincine ortak olduk. Bu vesileyle Adıyamanlı hemşehrilerimizin Kurban bayramını tebrik eder, bayramın ülkemize ve İslam Coğrafyasına sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ederim” dedi.