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Hayırsever iş adamları Adıyamanlılar Vakfı’nın gönül sofrasında bir araya geldi

Adıyamanlılar Vakfı’nın geleneksel iftar sofrası bu yıl hayır sever iş adamlarını ağırladı. Adıyamanlılar Vakfı, vakfın kuruluşundan bu yana üniversite öğrencilerine burs hizmetinde bulunan Adıyamanlı hayırsever iş adamlarını ve bürokratları iftar sofrasında buluşturdu.

05 Nisan 2022 Salı 21:09
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Hayırsever iş adamları Adıyamanlılar Vakfı’nın gönül sofrasında bir araya geldi

Adıyamanlılar Vakfında verilen iftar yemeğine Hayırsever iş adamların yanı sıra bürokratlar, vakfın kurucu üyeleri, yönetim kurulu ve komisyon başkanları katıldı.
İftarın ardından hayır sever iş adamlarına, vakfa verdikleri maddi ve manevi destekten dolayı plaket takdim edildi. 
Plaket takdim töreninde konuşan Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal, desteklerinden dolayı iş adamlarına teşekkür etti. 
Birlik ve beraberlik mesajları veren Özkartal şöyle devam etti:
“Katkılarınız ve destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak için iman aşkıyla çalışıyoruz. Bu imkanlarla daha iyi şeyler üretmemiz lazım. Yapacak daha çok işimizin olduğunun farkındayız.  Öğrencilerimiz arasından lider öğrenci yetiştirmek istiyoruz. Daha iyi, daha lider insan yetiştirmemiz lazım. Vakfımız Türkiye’nin aktif vakıflarından bir tanesidir. Bunu iftiharla söylüyoruz. Devletimizin milli menfaatleri için çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik için hareket etmek en önemli yoldur. Her Adıyamanlı bir vakıf insanıdır aslında. Biz bunu fiili olarak gördük, yaşadık. Ülkenin huzuru için çalışmaya devam edeceğiz."

 

Kaynak: PHA
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