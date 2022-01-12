Hayır sever iş insanı Yolcu'dan öğrencilere yürek ısıtan destek

Okulda 600 öğrenciye dağıtılan bere ve eldivenler soğuk kış gününde öğrencilerin gözlerinde mutluluk parıltıları oluşmasına neden oldu.

Dağıtımda konuşan Okul Müdürü Nazif Erkut ," ’Şu kış gününde geleceğimiz olan çocukların yüzünde tebessüme vesile olan hemşehrimiz Hüseyin Yolcu’ya yardımlarından dolayı minnettarız. Yardımları her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımıza ulaştı. Öğrencilerimiz eldiven ve berelere kavuşunca çok mutlu oldular. Yardımlar için hemşehrimize Hüseyin YOLCU’ya okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler

Hayırsever iş insanı Hüseyin Yolcu ise,"Okul müdürü dostum Nazif Erkut’un isteği üzerine memleketin çocuklarına böyle bir katkıda bulunmaktan mutluluk duydum. Memleketimin çocuklarının yüzünü güldürmek ve onları sevindirmek beni de o çocuklar kadar sevindirdi. Elimden geldiğince destek olmaya devam edeceğim."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA