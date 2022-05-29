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HAK-İŞ'den Mavi Marmara şehitleri anlam programı

Hak-İş Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç, Mavi Marmara Şehidi HAK-İŞ Üyesi Fahri Yaldız başta olmak üzere tüm şehitler için anma programı düzenleyeceklerini söyledi.

29 Mayıs 2022 Pazar 13:29
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HAK-İŞ'den Mavi Marmara şehitleri anlam programı

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisinde İsrail askerlerince yapılan saldırıda şehit olan Fahri Yaldız ile Mavi Marmara şehitleri anma programı düzenlenecek.
Mavi Marmara Şehitlerini anma programın Adıyaman'da düzenleneceğini duyuran Hak-İş Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç,"Hak-İş Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç,  HAK-İŞ Konfederasyonu Mavi Marmara Şehidi HAK-İŞ Üyesi Fahri Yaldız başta olmak üzere Mavi Marmara şehitlerini anmak için Adıyaman’da program düzenliyor.
"Mavi Marmara şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz"
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisindeki masum insanlara yönelik İsrail askerlerince yapılan kanlı saldırının 12'inci yılı münasebetiyle HAK-İŞ-Hizmet-İŞ üyesi Fahri Yaldız başta olmak üzere tüm Mavi Marmara şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz.
Mavi Marmara Saldırısının 12'inci yıldönümü münasebetiyle, HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesi olarak, 31 Mayıs 2022 tarihinde saat 18.00’da Adıyaman Abdülhamid Han Kültür Merkezinde "Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız" temasıyla bir konferans gerçekleştirilecektir.
Başkanlığını 22, 23 ve 24. Dönem Manisa Milletvekili, TBMM Türkiye ve Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’nin yaptığı HAK-İŞ Kudüs Komitesi tarafından düzenlenen, "Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız" programı Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan’nın katılımıyla yapılacaktır.
HAK-İŞ Kudüs Komitesi olarak, "Adıyaman Filistin Programımız" Manisa, Trabzon, Konya ve Hatay’ın ardından beşinci il programımız olacaktır. Komitemiz, illerde gerçekleştirdiği programlar ile Filistin ve Kudüs meselesinin çözümü noktasında teşkilatımızın emek temelli ve sendikal mücadele amaçlı bir şekilde bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu düşünmektedir. "dedi.
"Filistin halkının yanında yer almaya devam edeceğiz"
Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceklerini belirten Başkan Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"HAK-İŞ Konfederasyonu, Kudüs ve Filistin konusunda duyduğu hassasiyeti ve İsrail hükümeti tarafından Filistin’e uygulanan zulüm ve işgali, ulusal ve uluslararası arenaya taşıyarak bu konuda yardımlaşmayı ve onlarla dayanışma içerisinde olmanın önemini her platformda dile getirmektedir.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar her platformdan sesimizi duyurmaya devam edeceğimizi, mağdur ve mazlum Filistin halkının daima yanında olacağımızı, Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizin altını çizeriz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ilk kıblemiz olan Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya, mağdur ve mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edeceğiz. Filistin’in Birleşmiş Milletler kararına dayanan uluslararası statüsüne, Filistin halkının haklarına yönelik ihlallere karşı durmayı sürdüreceğiz. İsrail’i, Gazze’deki insanlık dışı ablukayı kaldırmaya, yasadışı yerleşim faaliyetlerini durdurmaya, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu vesileyle, Mavi Marmara saldırısının 12'inci yıldönümünde, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırı sonucunda; başta HAK-İŞ- Hizmet-İş Üyesi Fahri Yaldız olmak üzere Ali Haydar Bengi, Cengiz Songür, Çetin Topçuoğlu, Necdet Yıldırım, Cevdet Kılıçlar, İbrahim Bilgen, Furkan Doğan, Cengiz Akyüz ve Uğur Süleyman Söylemez ve tüm şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve metanet diliyoruz."

 

Kaynak: PHA
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