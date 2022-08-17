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Gürlevik içme suyu isale hattı projesi devam ediyor - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen Gürlevik İsale Hattı projesi Kırkgöz Mevkiinde devam ediyor.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:00
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Gürlevik içme suyu isale hattı projesi devam ediyor - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamı AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) kapsamında hibe yoluyla gerçekleştirilen Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesi tüm hızıyla devam ediyor.
35 kilometrelik isale hattının tamamının yenileneceği projenin Kırkgöz Mevkiinde devam ettiğini belirten yetkililer, 20 bin metreküplük su deposunun inşaat kazısına da başlandığını müjdeledi.
Projenin 2023 yılının Haziran ayına kadar tamamlanmasını planladıklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, "İnşaat çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlanan ve bugün itibariyle toplam uzunluğu yaklaşık 35 kilometre olacak Gürlevik İsale Hattı projesi Kırkgöz mevkiinde devam ediyor. Debimetre ve vana odaları gibi 6 adet sanat yapısının inşasının da tamamlandığı proje kapsamında 20 bin metreküplük su deposunun inşaatına da başlanıldı. Projenin tamamlanmasıyla Gürlevik İsale Hattında sık sık meydana gelen arızalardan kaynaklı su kayıplarının önüne geçilecek" diye konuştu.

Kaynak: PHA
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