Gölbaşı'nda yoğun kar yağışı sonrası bozulan kaldırımlar onarılıyor

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kar yağışı ve buzlanma sebebi ile kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarının yol ve kaldırımlarda meydana getirdiği tahribatlar gideriliyor.

Yoğun kar yağışı sonrasında bozulan kaldırım ve yol onarım çalışmaları yapıldığını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım,"15 gün boyunca belirli aralıklar ile etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebi ile kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarının yol ve kaldırımlarda meydana getirdiği tahribatlar gideriliyor. Kar yağışı ve karla mücadele çalışmaları sonrasında ilçenin muhtelif cadde ve sokaklarındaki bozulmalar için onarım ve bakım çalışmaları başlattık. Kar küreme ve temizleme çalışmalarında bozulan kaldırımlar ise parke ve karo ile yeniden onarılıyor. Ekiplerimiz kış ayında olduğu gibi yaz aylarında da halkımızın yaşam kalitelerini arttırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor."dedi.