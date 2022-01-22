Gölbaşı'nda sokak hayvanları unutulmadı

Kar yağışın ardından ilçede bir yandan kar temizleme, tuzlama çalışmasının yanı sıra Gölbaşı Belediyesi yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli bölgelere sokak hayvanları için yem bırakmaya devam ediyor.

Sokak hayvanların bu zor günlerinde aç ve susuz kalmasına seyirci kalamayacaklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım,"Ekiplerimiz açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalmamaları için sevimli dostlarımıza yem ve mama bırakıyor. Sokak hayvanlarımızın bu zor günlerinde aç ve susuz kalmasına seyirci kalamayız. Şehir merkezinde olduğu gibi ilçe merkezimiz dışında da sevimli dostlarımızın yanındayız. Bu konuda vatandaşlarımız da gerekli duyarlılığı göstermeye devam etmelidir. Bu soğuk havalarda can dostlarımızı unutmuyoruz. Ekiplerimiz bir yandan temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, ilçemizin dört bir yanında sokak hayvanları için mama dağıtımına da devam ediyoruz."şeklinde konuştu.