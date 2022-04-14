Gerger'de alt yapı ve içme suyu projesi başladı

İLBANK tarafından ihale edilen ve Gerger ilçesinde alt yapı ve içme suyu projesinin çalışmasını yerinde inceleyen Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, çalışma hakkında yetkili firmadan bilgi aldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy,"Başlamak bitirmenin yarısıdır değimiyle, İLBANK tarafından ihale edilmiş olup başlanan içme suyu kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve yağmur tahliye hattının yapımı firma tarafından başlanmıştır. Yılsonuna kadar bitirmeyi hedeflediğimiz projeler ilçemize yakışır ve temel problemlerin tek çözümü olacak olan hizmetlerimizi siz değerli Gerger halkımızdan alacağımız destekler ile en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz inşallah. İlçeye getirilecek olan su projemiz ise kısa sürede ihale edildikten sonra yapım işine başlanacaktır. Bu çözüm odaklı projelerimizde desteklerini esirgemeyen başta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın milletvekilleri Halil Fırat, Muammed Fatih Toprak, Yakup Taş teşekkür eder saygılar sunarım." dedi.