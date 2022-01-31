Genç işletmeci destek bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapmıştı. Yoğun kar yağışıyla birlikte bölgede 1 metreyi geçen yağış sonrası ilçede genç girişimci olan Makbule Karakaya’ya ait olan markette karın birikmesiyle göçük oluştu. Makbule Karakaya'nın marketinde malzemeler kullanılamaz hale gelirken 100 bin TL zararının olduğunu öne sürerek, yetkililerden destek istedi.