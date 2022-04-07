Ezan sesini duymak için alıcı istasyonu kurdular

İlçeye bağlı Güzelsu Köyü’nde iftar vaktinde ezan sesini duymayan Aşağı Cımık Mezrası sakinleri bir evin çatısına merkezi alıcı sistemine bağlı hoparlör yerleştirerek sahur yapıyor hem de iftarını açıyorlar.

Merkezi sistemle okunan ezanın, evin çatısına yerleştirdikleri alıcı sistemi aracılığıyla 17 haneli Aşağı Cımık Mezrası sakinlerinin yaklaşık 2 yıldır uygulamayı kullanıyor.

Köyde ezan sesinin duyulmaması, iftar ve sahur vakitlerinde karışıklık yaşanmaması için Aşağı Cımık Mezrası sakinleri, merkezi ezan sistemiyle çalışan hoparlör sistemi kurarak faydalanıyorlar.

"2 yıldır bu hoparlör ile hem sahurumuzu yapıyoruz"

Merkezi ezan sistemi ile çalışan 2 hoparlörü evinin damına kuran Üzeyir Dilsiz (56), "Bizim Aşağı Cımık Mezrası Güzelsu Köyü’ne bağlı. Ne Güzelsu Köyü’nde ne de etrafımızdaki köylerde okunan ezan sesi bizim burada hiç duyulmuyor. İftar ve sahurlarda karışıklık yaşamamak için muhtarımız ve tüm 17 haneli köy halkımızla beraber yaklaşık 2 bin liraya mal olan merkezi ezan sistemi ile çalışan 2 hoparlörü evimizin damına kurduk. 2 yıldır bu hoparlör ile hem sahurumuzu yapıyoruz hem de iftarımızı açıyoruz. Diğer vakit namazları için de çok iyi oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun"dedi.