Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle uygulanıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik uygulanan evde tıraş hizmeti talebe göre mahalle mahalle devam ediyor.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç duyan kimsesiz yaşlılar ile engelli vatandaşlar için saç ve sakal kesimi hizmetlerinin mahalle mahalle devam ettiğini dile getirdi.

Son olarak Malazgirt, Turgut Reis ve Yenipınar mahallelerinde gerçekleştirilen hizmetten yararlanan vatandaşlar ise böyle bir uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi.