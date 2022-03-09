Eski Başkan Kırmızı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

1994-2004 yılları arasında Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Abdulkadir Kırmızı, beraberinde kendi döneminde belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten Abdulkadir Gözleyici'yle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette eski başkan Kırmızı, Belediye Başkanı Kılınç'a görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise yaptığı konuşmada, "1994-2004 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan eski başkanımız Sayın Abdulkadir Kırmızı ve başkan yardımcılarından Abdulkadir Gözleyici'ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. İlimiz için, hemşerilerimiz için taş üstüne taş koymuş herkese şükran borçluyuz" dedi.