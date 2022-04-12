Erdemoğlu: Memleketimizin her noktada hizmet etmek bizim için büyük bir gurur

Besni’nin önde gelen ailelerinden Erdemoğlu ailesi, ülkenin dört bir yanında yarattıkları istihdam olanakları ve ülke ekonomisine verdikleri katkının yanı sıra hayır işlerine büyük önem vermeye devam ederken Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerini unutmayarak Ali Erdemoğlu tarafından Mehmet Erdemoğlu Vakfı aracılığıyla Adıyaman ve tüm ilçelerinde 15 bin yardım kolisi ile 2 milyon liralık alışveriş çeki hediye dağıtıldı.

"Yardımlar imkanlar ölçüsünde devam edecek"

Yardımların Mehmet Erdemoğlu Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Erdemoğlu,"30 yılı aşkın süredir babamızın bize öğrettiği ilkelerinden taviz vermeden çalışmalarımızı ve yardımlarımızı sürdürüyoruz. Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde ihtiyaç sahibi hemşerilerimize bir nebze olsun destek olmak adına imkanlarımız dahilinde yardımlar yapmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı titiz bir çalışma ile belirleyerek yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yardımlarımız Merinos Mehmet Erdemoğlu Vakfı aracılığı ile yapılmakta ve kendilerine bizzat teslim edilmektedir. Doğup büyüdüğümüz memleketimize her noktada hizmet etmek bizim için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Yardımlarımız imkanlar ölçüsünde bundan sonrada devam edecek" dedi.

Yardımlar sonrası ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırsever Erdemoğlu Ailesine teşekkürlerini iletti.