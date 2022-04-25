Galeriler Yazarlar
Adıyaman 22
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.457,69
ALTIN
910,17
DOLAR
14,77
STERLİN
18,83
EURO
15,88

Engelli vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından organize edilen iftar programında bir araya gelen engelli vatandaşlar hep birlikte iftar açtı.

25 Nisan 2022 Pazartesi 10:31
4 Okunma
Engelli vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

Görme engelli Ümit Şahin’in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve İl Müftüsü Mehmet Taşcı katıldı.
İftar yemeği öncesi davetlilere hitaben bir konuşma yapan İl Müftüsü Mehmet Taşcı, mübarek Ramazan ayının kardeşlik, dostluk ve mağfiret ayı olduğunu hatırlatarak iftarların birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu kaydetti.
Taşçı, "Bugün bizim özel bir günümüz. Bu iftar soframıza engelli kardeşlerimizin engel tanımayan tavırlarıyla davetimize icabet etmiş olmaları bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Sizler milletimiz ve ümmetimiz için değerlisiniz. Engelli olmak bir sorun değildir. Sabredenlerin Allah katında ayrı bir fazileti var." dedi.
Adıyaman il Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik, "Başkanlığımızın topluma manevi destek ve rehberlik etme, bağlamında devam eden çalışmalarının önemli bir bölümünü engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Engelliler toplumun aynasıdır, engelli kardeşlerimizi sadece haftalarda değil her zaman hatırlamamız gerekir. Engelli koordinatörlüğü olarak bu tür faaliyetler yaparak engellilerimizi buluşturma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.
Program İl Müftüsü Mehmet Taşcı’nın yaptığı duayla son buldu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Çuhadar, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı
Vali Çuhadar, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı
Başkan Sadıkoğlu: Malatya afet bölgesi ilan edilmeli
Başkan Sadıkoğlu: Malatya afet bölgesi ilan edilmeli
HDP'li kadınlar iftarda bir araya geldi
HDP'li kadınlar iftarda bir araya geldi
Yaralı yavru dağ keçisi tedavi altına alındı
Yaralı yavru dağ keçisi tedavi altına alındı
Adıyaman'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' oluşturuluyor
Adıyaman'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' oluşturuluyor
SMA Tip-1 bebeğin yardım kumbarasını çaldılar - Videolu Haber
SMA Tip-1 bebeğin yardım kumbarasını çaldılar - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi ile İHH yetimleri unutmadı
Adıyaman Belediyesi ile İHH yetimleri unutmadı
Ramazan Ayı'nda yardımlar devam ediyor
Ramazan Ayı'nda yardımlar devam ediyor
Vali Çuhadar, Ömer Asaf’ın sosyal medyadaki isteğine kayıtsız kalmadı
Vali Çuhadar, Ömer Asaf’ın sosyal medyadaki isteğine kayıtsız kalmadı
Bayraktar: Bugün yaşadığımız bu krizin etkilerini azaltabilmenin yolu raflarda ucuzluk sağlamaktır - Videolu Haber
Bayraktar: Bugün yaşadığımız bu krizin etkilerini azaltabilmenin yolu raflarda ucuzluk sağlamaktır - Videolu Haber
Afrika’da yüzler İHH ile güldü - Videolu Haber
Afrika’da yüzler İHH ile güldü - Videolu Haber
Yavru sincap tedavi altına alındı - Videolu Haber
Yavru sincap tedavi altına alındı - Videolu Haber
Türk Kızılay’ından 700 kişiye iftar yemeği
Türk Kızılay’ından 700 kişiye iftar yemeği
Ekmekte indirime pide fırınları da katıldı
Ekmekte indirime pide fırınları da katıldı
Gerger'de alt yapı ve içme suyu projesi başladı
Gerger'de alt yapı ve içme suyu projesi başladı
ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a yeni görev
ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a yeni görev
Türmüz Küme Evlerde kilitli parke taşı çalışması
Türmüz Küme Evlerde kilitli parke taşı çalışması
Palmiyeler tek tek budandı
Palmiyeler tek tek budandı
Erdemoğlu: Memleketimizin her noktada hizmet etmek bizim için büyük bir gurur
Erdemoğlu: Memleketimizin her noktada hizmet etmek bizim için büyük bir gurur
Mehmet Tırpan Yaptığı yardımlarla gönüllere taht kuruyor
Mehmet Tırpan Yaptığı yardımlarla gönüllere taht kuruyor
Başkan Kılınç, Sevgi Çocuk Evlerindeki çocuklarla iftar açtı
Başkan Kılınç, Sevgi Çocuk Evlerindeki çocuklarla iftar açtı
Temizlik personellerinden hummalı çalışma
Temizlik personellerinden hummalı çalışma
Romantik Bir Tatil Arayanlara: Abant Otelleri
Romantik Bir Tatil Arayanlara: Abant Otelleri
Çelik: Enstitü, Küçükbaş hayvancılığın Lokomotifi olan Van‘a artı değer katacak
Çelik: Enstitü, Küçükbaş hayvancılığın Lokomotifi olan Van‘a artı değer katacak
Vali Mahmut Çuhadar, Romanlarla iftarda bir araya geldi
Vali Mahmut Çuhadar, Romanlarla iftarda bir araya geldi
Vali Çuhadar, iftarda şehit aileleri ve gazileri ağırladı
Vali Çuhadar, iftarda şehit aileleri ve gazileri ağırladı
Larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Ezan sesini duymak için alıcı istasyonu kurdular
Ezan sesini duymak için alıcı istasyonu kurdular
Tarihi geçmiş bin 250 ürün imha edildi - Videolu Haber
Tarihi geçmiş bin 250 ürün imha edildi - Videolu Haber
Serinay Çuhadar, Engelli ve yaşlıları ziyaret etti
Serinay Çuhadar, Engelli ve yaşlıları ziyaret etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim