Engelli vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

Görme engelli Ümit Şahin’in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve İl Müftüsü Mehmet Taşcı katıldı.

İftar yemeği öncesi davetlilere hitaben bir konuşma yapan İl Müftüsü Mehmet Taşcı, mübarek Ramazan ayının kardeşlik, dostluk ve mağfiret ayı olduğunu hatırlatarak iftarların birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu kaydetti.

Taşçı, "Bugün bizim özel bir günümüz. Bu iftar soframıza engelli kardeşlerimizin engel tanımayan tavırlarıyla davetimize icabet etmiş olmaları bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Sizler milletimiz ve ümmetimiz için değerlisiniz. Engelli olmak bir sorun değildir. Sabredenlerin Allah katında ayrı bir fazileti var." dedi.

Adıyaman il Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik, "Başkanlığımızın topluma manevi destek ve rehberlik etme, bağlamında devam eden çalışmalarının önemli bir bölümünü engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Engelliler toplumun aynasıdır, engelli kardeşlerimizi sadece haftalarda değil her zaman hatırlamamız gerekir. Engelli koordinatörlüğü olarak bu tür faaliyetler yaparak engellilerimizi buluşturma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Program İl Müftüsü Mehmet Taşcı’nın yaptığı duayla son buldu.