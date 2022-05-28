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Emre Yerli dualarla son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber

Arama Kurtarma eğitimi vermek için gittiği Lübnan’da kalp krizi geçirerek vefat eden İHH Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yerli, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ankara’da defnedildi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 22:09
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Emre Yerli dualarla son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber

Dün sabah saatlerinde eğitim görevi için gittiği Lübnan’da vefat eden İHH Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yerli, Ankara’da düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Sabah saatlerinde Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi’nden alınan Emre Yerli’nin naaşı, Aşağı Çavundur köyündeki baba evine götürülerek helallik alındı. Yerli, Aşağı Çavundur Mahallesi Yeni Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çavundur Merkez Mezarlığı’na defnedildi. 
“Yüz akımız oldu”
Cenaze namazının ardından cenazeye katılanlara hitap eden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, güzel bir kalabalıkla cenaze namazının kılındığını belirtti. Yıldırım, “Emre’nin hatırası, içinde pek çok iyilik taşıyor. Emre’de; Filistin’i, Suriye’yi, Doğu Türkistan’ı, Balkanlar’ı, Irak’ı ve yetimleri hatırlıyoruz. Arama-kurtarma çalışmalarındaki insanları kurtarmaya yönelik gayretlerini hatırlıyoruz. Hep hedefine odaklanan, güzel işler yapmaya gayret gösteren bir kardeşimizdi. Olumsuz işlerle zaman kaybetmedi. Emre kardeşimiz, bizim yüz akımız oldu. Karadeniz’de, Akdeniz’de, İzmir’de, Bosna’da, Irak’ta nerede ‘imdat’ diyen varsa arkadaşlarıyla birlikte yardıma koştu.” dedi.
Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Bu hayat mutlaka bir gün bitecek. Ömrümüzü Allah’a adayalım. Yeryüzündeki yetimler, fakirler, ihtiyaç sahipleri, miskinler, hepsi bize emanet. Sonuna kadar gayret gösterelim.” 
Ailesi ve sevenleri oradaydı
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise, Emre Yerli’nin, Allah’ın rızasını kazanmak için gayret gösteren bir insan olduğunu belirterek, “Mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almış bir kardeşimizdi. Allah’tan, Emre kardeşimize rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” diye konuştu.
Cenaze merasimine, Yerli’nin ailesi ve sevenlerinin yanı sıra İHH çalışanları, AFAD, Kızılay, ANDA ve AKUT arama kurtarma ekipleri de katıldı. AFAD ve Kızılay gönüllü ekipleri, taziye çadırında ve taziye evinde çeşitli ikramlarda bulundu.
Emre Yerli kimdir? 
Teknisyen ve satın alma uzmanı olarak meslek hayatına başlayan Emre Yerli, İHH İnsani Yardım Vakfı’nda uzun yıllar gönüllü olarak faaliyetlerde bulundu. 2016 yılında ise İHH’da profesyonel olarak çalışmaya başladı. Önce, Acil Yardım ve Arama Kurtarma Birimi Koordinatörü olarak çalışan Yerli, daha sonra İHH Afet Yönetim Birimi’nin kurulmasına öncülük etti ve bu birimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu.
Yerli, son yıllarda Türkiye’de yaşanan afetlerin ardından yapılan arama-kurtarma çalışmalarında aktif rol oynadı. Elazığ ve İzmir Depremi, Akdeniz ve Ege’deki Orman Yangınları, Kastamonu, Giresun ve Sinop Sel Felaketleri, Kuzey Irak’ta arama kurtarma ekiplerinin kurulması, eğitilmesi ve Haiti Depremi gibi kriz ve afet bölgelerinde vakfın çalışmalarına öncülük etti.
TİKA tarafından Bosna Hersek’te düzenlenen Arama Kurtarma Eğitimleri’ni İHH Afet Akademisi adına yönetti. Son olarak yine aynı amaç uğruna Lübnan’a giden Emre Yerli, ülkede geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. 

 

Kaynak: PHA
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