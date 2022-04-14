Ekmekte indirime pide fırınları da katıldı

Yapılan indirimle 2 lira 25 kuruş olan pide ekmek, uygulamadan yararlanan vatandaşlar için 1 buçuk lira oldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yararlanan ihtiyaç sahibi 126 bin vatandaşı kapsayan kampanya, günlük 5 ekmek olacak şekilde aylık 150 ekmekte uygulanarak aile ekonomisine destek sağlıyor. Son düzenlemeyle somun ve pide ekmeklerin her biri için indirim geçerli hale getirildi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yapılan uygulama daha önce sadece 200 gramlık somun ekmek fiyatlarında uygulanırken indirim uygulaması genişletilerek pide ekmek de eklenmiş oldu.

Sadece Ramazan ayı ile sınırlı olmayan kampanya, fırınlar ve pidecilerin gönüllüğü üzerinden yıl boyu çalışmaya devam edecek.