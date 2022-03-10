Ekiplerden, marketlere 'Yağ' ve 'Fiyat' denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü personelleri şehir merkezindeki marketleri denetledi.

Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, son günlerde artan 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat uygulamaları'nın önüne geçmek amacıyla sürdürülen denetimlerin devam ettiğini dile getirdi.

Yetkililer, denetimlerin bundan sonraki süreçte de artarak süreceğini sözlerine ekleyerek, "Zabıta Müdürlüğümüz, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğünden oluşan denetim ekiplerimiz, yerel ve zincir marketlerde 'ayçiçeği yağı stokçuluğu' ve 'fahiş fiyat uygulamaları' denetimlerini aralıksız sürdürüyor" diye konuştu.