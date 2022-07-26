Dev çekirge şaşkınlık yarattı - Videolu Haber

İlçeye bağlı Narince köyünde yakınlarında yürüyüş yapan Rıdvan Kurt (35), yol üzerinde dev çekirge gördü. Etçil tür olduğu belirlenen çekirgeyi gören Kurt, cep telefonu ile o anları kayıt altına alırken çakmak ile boyunu ölçtü. Kurt, bir süre çekirgeyi görüntü aldı. Daha sonra dev çekirge gözden kayboldu.

İnternet üzerinde yaptığı araştırmada etçi çekirge olduğu öğrenen Rıdvan Kurt, ömründe ilk defa bu büyüklükte çekirge gördüğünü ve yaklaşık 24 santim boyunda olduğunu söyledi.

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