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Deprem konutları çekilen kurayla sahiplerine teslim edildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2018 yılında meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremde evleri hasar gören Kahta ilçesindeki vatandaşlara çekilen kura ile evleri teslim edildi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 11:42
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Deprem konutları çekilen kurayla sahiplerine teslim edildi

2018 yılında merkez üssü Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyünde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depreminde evleri hasar gören Kahta ilçesine bağlı Belören Köyü Bahçe Mezrası ile Habipler Köyü ve Samsat ilçesine bağlı Ovacık Köyü’ndeki 30 hak sahibine noter huzurunda çekilen kura ile konutları teslim edildi. 
Habipler Köyü’nde 6, Belören Köyü Bahçe Mezrası’nda 12, Ovacık Köyü’nde 12 konut olmak üzere toplam 30 konut noter huzurunda çekilen kura işlemi ile sahiplerini buldu.
Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen kura çekiminde konuşan Kahta Kaymakamı Selami Korkutata,"Samsat depreminden hemen sonra devletimiz vakit kaybetmeden anında vatandaşlarımızın gerek kısa süreli, gerekse de uzun vadeli çözüm için sahada olmuş ve bugüne kadar çözüm süreçlerinde diğer kurumlarımızın iş birliğiyle bu noktaya gelinmiştir. Ben tüm hak sahiplerine bu kuranın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer ihalesi olan evlerinde yüzde ellisinin tamamlandığını burada belirtmek istiyorum. İnşallah onlarda kısa sürede tamamlanır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Yapılan konutların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, "Yapımı biten 2017- 2018 depreminde zarar gören toplam 30 konutun kura çekim törenini gerçekleştireceğiz inşallah. Ben emeği geçen muhtarından milletvekiline, bakanından kaymakamına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir emeğin sonucu gelinen noktadır. Kahta ilçemizde ilk kez bugün deprem konutlarının kurasını belki sayı küçük ama sembolikte olsa ilk biten konutlar bunlar. Ve ilk kura çekim töreni bu, bundan sonra sık sık göreceksiniz bunları. Çünkü yapımı devam eden konutlarımız var. Yapımı başlamakta olan konutlarımız var ihale süreçlerinde olan konutlarımız var. Özellikle bir yıl içinde fazla teslim töreni göreceksiniz. İnşallah yapılan konutların Kahta’ya bu hak sahipleri ailelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmalardan sonra noter huzurunda çekilen kura ile konutlar sahiplerine teslim edildi.

 

Kaynak: PHA
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