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'Değişime El Ver' projesinin son toplantısı yapıldı

AB ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen, Adıyaman Belediyesi tarafından 'Değişime El Ver' sloganıyla yürütülen, Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsü amaçlı insan ticareti konusunda farkındalık oluşturma projesinin kapanış programı öncesi son toplantısı paydaş kurumlardan sorumluların katılımıyla yapıldı.

27 Mart 2022 Pazar 15:43
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'Değişime El Ver' projesinin son toplantısı yapıldı

Adıyaman’da Cadde ve sokaklarda, trafik ışıklarında dilendirilen, satış yaptırılan, mezarlıklarda dilendirilen, mezar sulatılan çocuk ve kadınların haklarının korunması için Adıyaman halkını bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan ve Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği (AB) tarafından hibe desteği alan 'Değişime El Ver' projesinin kapanış programı öncesi son toplantısı yapıldı.
Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsü amaçlı insan ticareti konusunda farkındalık oluşturma çağrısı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan beş belediyeden birisi olan ve Adıyaman Belediyesi son toplantıyı Encümen Toplantı Salonu'nda yaptı. Toplantıya Adıyaman Belediyesi adına İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Aysun Hallaç ve Zabıta Müdürü Orhan Şahin katılırken, projenin diğer paydaşları olan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Adıyaman İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Adıyaman İl Müftülüğü ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nden sorumlular katılarak 'Değişime El Ver' projesinin değerlendirmesi yapıldı. Bundan sonra kurumlar arası işbirliğinin devamı ve güçlendirilmesi karar alındı. 
Toplantı sonunda tamamlanan proje hakkında kısa bir bilgi veren yetkililer, "2021 yılının Eylül ayında başlattığımız projemiz 6 ay süreyle devam etti. Bugün kapanış toplantısını yaptığımız projemiz kapsamında 6 aylık süreçte, ilimizde emek sömürüsü amacıyla çocuk ticareti ve insan ticareti konusunda farkındalığın artırılması, çocuk işçiliğinin, dilenciliğinin ve insan ticaretinin önlenmesi amacıyla ilimizdeki ilk, orta ve lise düzeyinde konuyla ilgili eğitimler verildi. Çeşitli STK'larda halk seminerleri düzenlendi. Ayrıca otobüslere ve otobüs duraklarına konuyu anlatan afişler asıldı, bazı kavşaklara dilendirilen çocukların resimlerinin olduğu kompozit tabelalar yerleştirildi. Yine kavşaklarda şoförlere bilgilendirme broşürleri ile proje konusunu simgeleyen araç kokusu dağıtıldı. İl genelinde ilkokul ve ortaokul kademelerinde resim yarışması başlatıldı. Adıyaman’da yaşayan tüm halka yönelik Kısa Film ve Fotoğraf yarışmaları duyurusu başlatıldı" diye konuştu.
Yetkililer ayrıca, 29 Mart Salı günü gerçekleştirilecek programa Avrupa Delegasyonu Müsteşarı Alexander Fricke, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sagut ile İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanı Osman Koramaz'ın katılacağını belirtti.

Kaynak: PHA
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