Cumhuriyet Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlanıldı - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında gerçekleştirilecek olan ve ilki Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan prestij cadde çalışmalarında gelinen son durumu incelemek için çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, altyapı çalışmaları tamamlanarak üstyapı çalışmalarına başlanılan caddede esnafı da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yaptı.

Kaldırım genişletme ve yol yenileme çalışmalarına başlanan caddede sorumlulardan bilgiler de alan Başkan Kılınç, incelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede, " Cumhuriyet Caddesinde devam eden asfalt çalışmaları ve ilimizde devam eden çalışma alanlarında incelemelerde bulunduk. Kıymetli hemşehrilerimiz ve esnaflarımızla sorun ve talepleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdik" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı İlhan Alan ile cadde sakinleri ise çalışmaları yakından takip eden Başkan Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

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