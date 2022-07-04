Çocuklar dağıtılan dondurmalarla serinledi - Videolu Haber

Havanın ısınmasıyla çocuklara dondurma dağıtımına başlayan Büyükşehir, üzerinde "Vahap Amca’yla Tatlı Günler" yazılı araçlarla kentin özellikle dezavantajlı ve kırsal mahallelerini dolaşıyor.

Bu yaz da çocukların dondurması Mersin Büyükşehir’den

Günlük olarak hazırlanan Tarsus’un meşhur limonlu dondurması tek kullanımlık kaplara konularak "Vahap Amca’yla Tatlı Günler" yazılı araçlara yerleştiriliyor. Hafta içi her gün dağıtımlara başlayan ekipler, dönüşümlü olarak kentte mahalle mahalle gezerek çocukları dondurmayla buluşturuyor. Binlerce çocuğa ulaşan dondurmalar yaz sonuna kadar Tarsus ve kent merkezinde dağıtılarak çocukların yüzünü güldürecek.

"Tarsus’un meşhur limonlu dondurmasını çocuklarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi’nde Aşhane Sorumlusu olarak görev yapan Bilge Küçükkubaş,"Geçen sene başladığımız "Vahap Amca’yla Tatlı Günler" projesinin ilk aşaması olan dondurma dağıtımına bu yıl da havanın ısınmasıyla ve okulların kapanmasıyla birlikte tekrar başladık. Haftanın 7 günü merkez ilçeler ve Tarsus olmak üzere Tarsus’un meşhur limonlu dondurmasını tüm çocuklarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Vahap Amca’yla Tatlı Günler projesi kapsamında çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları mutlu etmek amacıyla diğer projelerimizi de ilerleyen zamanlarda çocuklarımızla buluşturacağız"dedi.

"Tatları çok güzel"

Oyun oynarken dondurma dağıtımını gören çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Çocuklardan Ela Esmanur Temurtaş, "Bugün abiler, ablalar geldi. Bize limonlu dondurmalar dağıttılar. Tatları çok güzel” derken, Yağmur Tekkanat, “Bize limonlu dondurmalar getirdiler. Hepsine çok teşekkür ederim"ifadelerine yer verdi.

Elanur Kısa ise “Parkta oynarken dondurma dağıtmaya geldiler, biz de geldik, aldık. Tadı çok güzel” dedi.

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