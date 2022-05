Çiftçilere 34 süt sağım makinesi ile 4 süt soğutma tankı dağıtıldı - Videolu Haber

Dağıtım törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeki Selçuk ve çiftiler katıldı.

Dağıtım töreninde açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Gap Kalkınma ile birlikte proje sunduklarını 400 bin lira değerindeki 34 süt sağım makinesi ve 4 süt soğutma tankı çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

"Dünya verileri yaklaşık 1 milyar 300 ton gıda israf ediliyor"

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,"Son zamanlarda pandemi ile birlikte gıda ne kadar önemli olduğu noktasında hepimiz bu konuda hem fikir olduk. Tabi artık bundan sonra üretim zamanı bir taraftan üretimde zafiyet varken, bir taraftan korkunç bir israf var. Dünya verileri yaklaşık 1 milyar 300 ton gıda israf ediliyor. Türkiye’de 26 milyon ton israf ediliyor. 700-800 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Bir taraftan üretim zafiyetimiz var, bir taraftan israf var. Dolayısı ile bir taraftan üretimi arttıracağız bir taraftan israfın önüne geçmek zorundayız. Bizlerin bu üretim noktasında ve hayvancılık noktasında genç insanları yönlendirmemiz lazım. Bu çalışma çok kıymetli bir çalışma bizim Atatürk barajı gibi müthiş bir rezervimiz var inanıyorum ki; Atatürk barajı ile etrafındaki tarım alanları ile Şanlıurfa dahil tüm Türkiye’yi besleyecek bir potansiyel var. Çünkü gittikçe bir kuraklık trendi var. Eğer bunu yapamazsak sorumluluk ve mebal bizde bu güzellikleri kullanamazsak bunlar ellimizden alınır. Vizyonu ve projeksiyonu ve ufku geniş tutup bu yollara başvurmamız lazım" dedi.

"Şuanda devam eden çok büyük barajlarımız var"

Tarımdan daha fazla istifade etmek adına bu tür projeleri ciddi anlamda desteklediklerini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise,"Bugün hanım kardeşlerimizi ilgilendirecek süt sağım makinaları ve diğer makinalar bir hibe projesi bu tür projelerin ilimize aratarak devam ettiğini görmek ve devam etmesi bizleri son derece memnun ediyor. Tabi yetmez daha fazlasın el birliği ile yapmak durumdayız. Çok güzel imkanlarımız ve kaynaklarımız var. Bu kaynaklardan nasıl daha fazla istifade edebiliriz ele birliği ile hep birlikte bu desteklerden daha fazla istifade ederek ilimize katma değer üretmeye çalışıyoruz. Tabi her geçen gün gıdanın kıymetini ve değerini daha fazla bilmek zorundayız. Yani artan fiyatlar, pandemi ve savaşların krizlerin yol açmış olduğu gıdada erişimin biraz daha zorlaşması her geçen gün gıda ve suyu tarımsal ürünleri çok daha fazla ön plana çıkarıyor. Adıyaman tarım ili bir taraftan sanayileşmeye çalışılırken aynı zamanda tarım kentiyiz. Tarımdan daha fazla istifade etmek adına bu tür projeleri ciddi anlamda destekliyoruz. Tabi bunun dışında tarımsal alanlarımız çok iyi bir şekilde kullanılması, üretimin artması ve kalitenin artması adına basta sulama projelerimiz olmak üzere çok önemli sulama projelerini takip ediyoruz. Şuanda devam eden çok büyük barajlarımız var. Ufak göl ve göletlerimiz devam ediyor. Devam eden bu projelerin bitmesi ile birlikte Adıyaman’da sulanabilir arazinin yüzde 80 sulamış olacağız. Bu projelerinin ilimize hayırlı olmasını diliyorum." Şeklinde konuştu.

"Biz artık bir metre kare yerimizi değerlendirmek zorundayız"

Son olarak Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, şunları söyledi:

"Bu projeler can alıcı projeler bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projeler küçük dokunuşlar gibi görünüyor ama çok büyük gelişmelere nede oluyor. Biz büyük bir ülkeyiz ve büyük hedefleri olan bir ülkeyiz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmemiz içinde tarımı teknik tarıma çevirmek zorundayız. Hollanda bizim Konya kadar bir ülke ama bizim birkaç katı süt ve süt ürünleri üretiyor neden bu işi teknik yaptığından dolayı o yüzden bizler teknik çalışmak mecburiyetindeyiz. Ne yapılması gerekiyorsa dünyanın gelişmiş ülkeleri söz sahibi ülkeleri neler yapıyorsa bizlerde onu yapmak zorundayız. Hindistan buğday ihracatını yasakladı. Yani dünya piyasalarını buğday satmayacaklar ki; en önemli üreticilerinden bir tanesi Çin birkaç aydır buğday stokluyor tarım ürünleri bu hale geldi ve bu kadar önemli biz artık bir metre kare yerimizi değerlendirmek zorundayız"

Programdan sonra 400 bin TL olan 34 süt sağım makinesi ile 4 süt soğutma tankı çiftçilere dağıtımı gerçekleştirildi.

