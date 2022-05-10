CHP'li Bozat'tan 'Engelliler Haftası' mesajı

Bozat, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, medeni toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir. Engelli olmak kişinin tercihi değildir ve herkes engelli adayıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası’nı kutluyor, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmelerini temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: PHA