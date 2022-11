Çelik'ten 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' açıklaması

'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' hakkında değerlendirmede bulunan Adıyaman Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik,"Bakanımız Sayın Derya Yanık’ın riyasetinde ilimizde gerçekleştirdiğimiz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele farkındalık çalışmalarında vatandaşlarımızın bilgilendirilmelerini sağlıyoruz. Şiddete “1” değil, Sıfır tolerans yaklaşımını benimseyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. “Kadınlar size Allah’ın emanetidir.” Hadisi minvalinde peygamber efendimizin bizim için çizdiği yol, kadına yönelik yapılan her türlü şiddete karşı durma anlayışımızı güçlendirmektedir. Bu minvalde ilimizde Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar’ın öncülüğünde tüm paydaş kurumlarımızla iş birliği içerisinde toplumumuzun her kesimine ulaşma gayretiyle tarihi ve turistik yerlerde, kamuya açık alanlarda ve hizmet verdiğimiz vatandaşlarımıza yönelik farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yılda Farkındalık ve Bilinç oluşturma çalışmalarımız kapsamında; “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” ve “Kadına El Kalkamaz” mottolarıyla pankartlar açarak, el broşürleri dağıtarak, sosyal ve sportif aktivitelerle, stantlar açarak, konferanslarla ve verdiğimiz eğitimlerle faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki “Güçlü Kadın Güçlü Aile, Güçlü Aile Güçlü Toplum, Güçlü Toplum Güçlü Türkiye” demektir. Bu vesileyle her zaman dediğimiz gibi şiddeti bir insanlık şuçu olarak görüyor, kimden ve nereden gelirse gelsin reddediyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz. Gelin hep birlikte şiddete dur diyelim" şeklinde konuştu.