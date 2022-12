Çelik'in ilçe ziyaretleri devam ediyor

Kadın Kooperatiflerine, şehit yakınlarına, esnaflara ve vatandaşlara ziyaret eden İl Müdürü Fehmi Çelik, Besni İlçesine Bağlı Atmalı Beldesinde bulunan Atmalı Kadın Girişimciler Kooperatifinde incelemede bulunarak daha sonra Tut ilçesinde Tut Sepetim Kadın Kooperatifini ziyaret ederek sürdürülen çalışmalara katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehit yakınlarını ziyaret eden İl Müdürü Çelik, Şehit Mahmut Kayan’ın annesine ve Şehit Mehmet Dursun Aslankiray’ın ailesini ziyaret etti.

İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezinin Ulusal Hane Ziyaretleri Kapsamında ilçede gerçekleştirilen hane ziyareti çalışmalarında ASDEP personelleri ile yer aldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları kapsamında esnaflara ziyaretler gerçekleştirerek toplumsal hassasiyetin oluşması ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla hazırlanan el broşürlerini dağıttı.

Gerçekleştirilen ziyaretler ve yapılan çalışmalara değinen İl Müdürü Fehmi Çelik, "Yıllardır yaptığımız her çalışmanın ardında güçlü bir sevgi, çalışma azmimizi güçlendiren bu sevginin ardında ise ulaştığımız gönüller yer almaktadır. İşte o gönüllerin evimiz, sevginin de kapımız olduğunu bilerek kapıdan içeriye girmeye devam ediyoruz. Hayatımızın yarısını paylaştığımız kadınlarımızın istihdamdaki yerini oldukça önemseyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın mensupları olarak her zaman kadın girişimcilerimizi destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Atmalı Kadın Girişimciler Kooperatifine bağlı kadın girişimcilerimizin el emeği göz nuru ürünlerini halkımızla buluşturdukları bu güzel yapı, kadınların istihdamdaki gücünün arttırılmasında önemli ve somut haliyle bir mihenk taşı olarak önümüzde bulunmaktadır.

Aziz Şehitlerimizin bizlere emanet bıraktığı kıymetli yakınlarını ziyaret etmek, onların hal hatırlarını sormak, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeleri sağlamak, hayır dualarını almak, varsa bir ihtiyaçları ve taleplerini yerine getirmek; yaşadığımız toprakları vatan kılan, uğruna hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimize en büyük borcumuzdur ve bu borcumuz hiçbir zaman bitmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan Ulusal Hane Ziyareti Programı Bakanımız Derya Yanık hanımefendinin riyasetinde tüm ilçelerimizde olduğu gibi Tut ilçemizde de bizlere ulaşamayan vatandaşlarımıza hanelerinde ziyaretler gerçekleştirerek hizmetlerimizden yararlanma durumu uygun olan vatandaşlarımıza ulaşmaya ara vermeden devam etmekteyiz. Kadına Yönelik Şiddete karşı verdiğimiz mücadelemizi tüm vatandaşlarımıza ulaşana değin sürdürüyor, şiddete sıfır tolerans mottomuzu koruyarak yolumuza devam ediyoruz. Bu minvalde hazırladığımız el broşürlerimizle vatandaşlarımızın bilgilendirilmelerini sağlıyoruz." dedi.