Çelik’in, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yazılı açıklamada bulunan Çelik; “Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana uluslararası bir gün olarak kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, dünya genelinde farkındalık oluşturarak tüm toplumların engellilere yönelik yaklaşımlarındaki hassasiyeti geliştirmiştir. Engelli olmak veya engelli doğmak elimizde olan bir durum değildir. Buna bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hassasiyet gösterilen bir durumdur. Günlük hayatımızın her anında engellilik durumu ile karşı karşıya kalabileceğimiz asla unutulmamalıdır. Unutmayalım ki engellilik, birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere vazife doğurmaktadır. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırma, yılın her günü onları anlayarak azimle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde engelleri birlikte aşabileceğimiz aşikardır."dedi.

"Engelli vatandaşlarımız için her engeli birlikte aşmaktayız"

Bakanlığın desteğiyle engelleri bir bir aşmaya çalıştıklarını ifade eden Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın hizmet modellerini baz alarak yerelde sürdürdüğümüz çalışmalarda Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar’ın desteğiyle engelli vatandaşlarımız için her engeli birlikte aşmaktayız. Bakanımız Sayın Derya Yanık Hanımefendinin riyasetinde Evde Bakım Desteği Hizmetimizden yararlandırdığımız engelli yakınlarımıza destek olarak engellilerimizin daha iyi yaşam olanaklarından faydalanmasına destek oluyor, Erişilebilirlik Hizmetlerimiz sayesinde engellilerimizin faydalandığı tüm alanlarda denetlemeler gerçekleştirerek hizmete erişimlerini kolaylaştırıyor, Engelli vatandaşlarımıza yönelik sağladığımız engelli kimlik kartı hizmeti sayesinde gittikleri her yerde engellilerimizin önceliklendirilmelerini sağlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin bir engelli adayı olabileceğini hatırlatırken; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmelerini diliyorum.” dedi.