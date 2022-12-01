Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
5.046,19
ALTIN
1.080,02
DOLAR
18,64
STERLİN
22,84
EURO
19,58

Çelik’in, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

01 Aralık 2022 Perşembe 16:37
4 Okunma
Çelik’in, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yazılı açıklamada bulunan Çelik; “Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana uluslararası bir gün olarak kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, dünya genelinde farkındalık oluşturarak tüm toplumların engellilere yönelik yaklaşımlarındaki hassasiyeti geliştirmiştir. Engelli olmak veya engelli doğmak elimizde olan bir durum değildir. Buna bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hassasiyet gösterilen bir durumdur. Günlük hayatımızın her anında engellilik durumu ile karşı karşıya kalabileceğimiz asla unutulmamalıdır. Unutmayalım ki engellilik, birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere vazife doğurmaktadır. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırma, yılın her günü onları anlayarak azimle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde engelleri birlikte aşabileceğimiz aşikardır."dedi.
"Engelli vatandaşlarımız için her engeli birlikte aşmaktayız"
Bakanlığın desteğiyle engelleri bir bir aşmaya çalıştıklarını ifade eden Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın hizmet modellerini baz alarak yerelde sürdürdüğümüz çalışmalarda Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar’ın desteğiyle engelli vatandaşlarımız için her engeli birlikte aşmaktayız. Bakanımız Sayın Derya Yanık Hanımefendinin riyasetinde Evde Bakım Desteği Hizmetimizden yararlandırdığımız engelli yakınlarımıza destek olarak engellilerimizin daha iyi yaşam olanaklarından faydalanmasına destek oluyor, Erişilebilirlik Hizmetlerimiz sayesinde engellilerimizin faydalandığı tüm alanlarda denetlemeler gerçekleştirerek hizmete erişimlerini kolaylaştırıyor, Engelli vatandaşlarımıza yönelik sağladığımız engelli kimlik kartı hizmeti sayesinde gittikleri her yerde engellilerimizin önceliklendirilmelerini sağlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin bir engelli adayı olabileceğini hatırlatırken; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmelerini diliyorum.” dedi. 

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta'da hayvan hakları derneği kuruldu
Kahta'da hayvan hakları derneği kuruldu
Gaziantep Büyükşehir’in Projesi, bebeklere can oluyor
Gaziantep Büyükşehir’in Projesi, bebeklere can oluyor
Başkan Kılınç’tan, Adıyaman’ın il oluşunun 68. yıldönümü mesajı
Başkan Kılınç’tan, Adıyaman’ın il oluşunun 68. yıldönümü mesajı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir Mevlid-i şerifle anıldı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir Mevlid-i şerifle anıldı
Başkan Kılınç’tan taziye mesajı
Başkan Kılınç’tan taziye mesajı
Başkan Kılınç, diyaliz hastalarına moral ziyareti
Başkan Kılınç, diyaliz hastalarına moral ziyareti
Genç iş insanlarına ilk yardım eğitimi
Genç iş insanlarına ilk yardım eğitimi
25 Kasım’da 'Kadına Şiddete Dur De'diler
25 Kasım’da 'Kadına Şiddete Dur De'diler
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Adıyaman'da TOKİ konutlarının kura çekim heyecanı - Videolu Haber
Adıyaman'da TOKİ konutlarının kura çekim heyecanı - Videolu Haber
Adıyaman Çok Sektörlü İhtiyaç Analizi Çalıştayı düzenlendi
Adıyaman Çok Sektörlü İhtiyaç Analizi Çalıştayı düzenlendi
Çelik'ten 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' açıklaması
Çelik'ten 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' açıklaması
OSB'de 'Koku' denetimi
OSB'de 'Koku' denetimi
Öğrencilere 'Çevre ve Sıfır Atık' eğitimi
Öğrencilere 'Çevre ve Sıfır Atık' eğitimi
Çok Tercih Edilen Erkek Doğum Günü Hediyesi Fikirleri
Çok Tercih Edilen Erkek Doğum Günü Hediyesi Fikirleri
Adıyaman'da zabıtadan kantin denetimi
Adıyaman'da zabıtadan kantin denetimi
Adıyaman’da 'Cennet Hurması' hasadı başladı
Adıyaman’da 'Cennet Hurması' hasadı başladı
ADYÜ'de 'Sıfırdan Zirveye Başarı Hikayeleri' adlı program düzenlendi
ADYÜ'de 'Sıfırdan Zirveye Başarı Hikayeleri' adlı program düzenlendi
Vali Çuhadar'dan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı
Vali Çuhadar'dan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı
Başkan Kılınç, Vatandaşları milletin makamında ağırlıyor
Başkan Kılınç, Vatandaşları milletin makamında ağırlıyor
Başkan Kılınç, Devam eden çalışmaları inceledi
Başkan Kılınç, Devam eden çalışmaları inceledi
Başkan Kılınç, Roman vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Kılınç, Roman vatandaşlarla bir araya geldi
Adıyaman’da kaçak avlanma denetimi devam ediyor
Adıyaman’da kaçak avlanma denetimi devam ediyor
Çelik: Küçük aile işletmelerini kaybedersek ülke tarımını kaybederiz
Çelik: Küçük aile işletmelerini kaybedersek ülke tarımını kaybederiz
Türkiye’den Sierra Leone’ye 4 kalıcı eser - Videolu Haber
Türkiye’den Sierra Leone’ye 4 kalıcı eser - Videolu Haber
Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaardıç’a son görev
Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaardıç’a son görev
Adıyaman Belediyesi kışa hazır
Adıyaman Belediyesi kışa hazır
Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası - Videolu Haber
Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası - Videolu Haber
Meteoroloji kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
Adıyaman Belediyesi’nden kuduz vakası açıklaması
Adıyaman Belediyesi’nden kuduz vakası açıklaması

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim