Çelikhan'da vatandaşlar demokrasi nöbetinde buluştu

Terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ıncı yıl dönümü kapsamında '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla vatandaşlar Cumhuriyet meydanında toplandı.

Ulu Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için okunan Mevlid-i şerif programına Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Akşam namazından sonra vatandaşlar Cumhuriyet meydanında bir araya gelerek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nöbetinin 6’ncı yıl dönümünü andı.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk’ün konuşması ardından öğrenciler şiir okudu, İlçe Müftülüğü imamları tarafından ilahiler söylendi.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın canlı konuşması izlendi.

İlçe Müftüsü Vaizi Gutbettin Çiçek okunan dua ardından program animasyon gösterisi ile sonlandırıldı.