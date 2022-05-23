Çelikhan'da sokak hayvanları aşılama çalışması

İlçede başı boş gezen sokak hayvanları olası kuduz vakalarının önüne geçilebilmesi için veteriner hekimleri tarafından karma, kuduz aşısı ve parazit aşıları yapıyor.

Aşılama hakkında bilgi veren yetkililer,"Çelikhan Belediyesi veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından İlçede bulunan sokak hayvanlarının sağlığını korumak amacıyla rutin aşı takvimi uygulamaya devam ediyoruz. Yapılan çalışmalar neticesinde sokak hayvanlarında görülen kuduz hastalıkları iyileştirme bakımı için rutin olarak karma, kuduz aşısı ve parazit aşıları yapıyor. Yapılan aşı ve ilaçlamalarla hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklara karşı önlem alınıyor"dedi.