Çelik: Tarım üstü açık bir fabrikadır

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, "23 Mart Dünya Meteoroloji Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, İlk kez 1961 yılında kutlanan Dünya Meteoroloji Günü'nün amacının insanları iklim değişikliklerine ve doğa olaylarına dikkat çekmek olduğunu belirterek “ Günümüzde meteoroloji olarak hava durumu bilgisine verilmesi gereken önem gün geçtikçe artmaktadır. Hele de söz konusu tarım ve hayvancılık olunca meteorolojik olayların önemi daha da artmaktadır. Nitekim tarımsal üretimde verim ve kalitenin yükseltilmesi için en son teknolojiler kullanılsa bile adeta üstü açık fabrika olan tarım sektörü meteorolojik olaylardan en fazla etkilenen sektör konumundadır. Özellikle iklimsel değişikliklerin neden olduğu doğal afet olarak da adlandırabileceğimiz sıra dışı meteorolojik olayların sayılarının artması, gerek bitkisel üretim gerekse de hayvansal üretimde verim ve kalite kayıplarıyla sonuçlanmakta ve birim maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır. Bu da çiftçi ve yetiştiricilerimiz için hiç arzu etmediğimiz bir durumdur ” ifadelerine yer verdi.

Çelik, önlenmesi mümkün olmayan ve son yıllarda giderek artan meteorolojik olayların tarımsal alanlarda büyük zararlar meydana getirdiğini belirterek “ Bu durum tarımsal faaliyetlerin hemen her aşamasında meteorolojik verilerden yetiştiricilerimizin haberdar edilmesi, bilgilerin paylaşılması ve desteklenmesini gündeme getirmiştir. İklim ve hava olayları konusunda gerekli bilgilerin paylaşılmasıyla, tarımsal ürünlerde oluşan olumsuz hava şartları zararı en aza indirilmiş olacaktır. Çiftçi ve yetiştiricilerimiz meteorolojik olayları anında takip ederek olası zararlarının önüne geçebilecektir. ” dedi.

Genel Başkan Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tarımsal faaliyetler açısından da çok önemli bir görevi yerine getirdiğine vurgu yaparak “ Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin olaylarında yüzde 92 oranında isabet kaydettiği bilgisine sahibiz. Bu oranın yüksek seviyede olması tarımsal faaliyetler açısından da çok önemlidir. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar, hava olaylarına karşı çiftçi ve yetiştiricilerimizin zamanında gerekli tedbirleri alması açısından büyük bir şanstır. Bu şansı çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Sonuç olarak büyük ekonomik kayıplara neden olabilecek meteorolojik risklerin tarımda oluşturacağı zararların önlenmesi veya en aza indirilmesi ülkemiz tarım ve hayvancılığına artı değer katacaktır ” dedi.

Genel Başkan Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün isabetli tahminler ve zamanında yaptığı uyarılarla tarım ve hayvancılığa önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve çalışanlarının 23 Mart Dünya Meteoroloji Gününü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.