Çelik: Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesi hayvancılığa yeni bir ivme kazandıracak

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, sözleşmeli besicilik üretim modelinin hayvancılık açısından örnek bir model olacağına işaret ederek “Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli besicilik desteklemeleri kapsamında, Et ve Süt Kurumunca üreticilere karkas ağırlığına göre yapılacak destek ödemeleri ve şartları belirlenmiştir. Bu karar her ne kadar büyükbaş hayvancılığı ilgilendiriyor olsa da yetiştiricilerimiz ve hayvancılığımız adına örnek bir model olduğunu düşünüyor ve bu modelin hayvancılığımıza yeni bir soluk, yeni bir ivme kazandıracağını umuyoruz. Sözleşmeli besiciliğin desteklenmesiyle başta yetiştiricilerimiz olmak üzere nihayetinde tüketicilerimiz de kazançlı çıkacaktır” dedi.

Sözleşmeli besicilik modelinin ülke hayvancılığı ve yetiştiricilere sağlayacağı faydalara dikkat çeken Genel Başkan Çelik, açıklamasında “ Bu model yetiştiricilere pazar ve fiyat garantisi sağlayacak. Ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda üretim planlaması yapılacak. Daha da önemlisi aylık maliyetlerin hesaplanarak belirlenen maliyetlere göre alım fiyatlarının güncellenecek olması yanında alım ve fiyat garantisiyle 5 yıllık üretim planlaması yapılabilecek. Uygulamanın yetiştiricilere bir avantajı da herhangi bir hak kaybına uğramadan besicilik sözleşmesinden tek taraflı çekilebilecek olmasıdır. Ayrıca bu uygulamada hayvan sağlığı, refahı ve besleme gibi konularda yetiştiricilere işletmelerinde eğitim verilecek olmasını da önemli bir ayrıntı olarak görmekteyiz. Kırmızı et üretiminde yüzde 25 gibi bir paya sahip olan küçükbaş hayvancılığın göz ardı edilmeyerek bu modele dâhil edilmesinin sektörümüz ve ülkemiz adına önemli bir kazanım olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılığı da bu uygulamanın içerisinde görmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığından sözleşmeli besiciliğin desteklenmesi kapsamına küçükbaş hayvancılığın da alınması hususunu talep ettiklerini belirterek “Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci, konu ile ilgili yaptığı açıklamada sözleşmeli üretim modellerini cazip hale getirmeyi arzuladıklarını ifade etmiştir. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılığın da sözleşmeli üretim modeli kapsamına alınarak desteklenmesini sektörümüz ve 280 bin yetiştiricimiz adına Sayın Bakanımızdan talep ediyoruz. 2006 yılı öncesine kadar hiçbir şekilde destek görmeyen küçükbaş hayvancılığa bu tarihten sonra çok önemli destekler veren Bakanlığımızın bu konudaki talebimizi değerlendirebileceğini umuyor ve desteklerini bekliyoruz” dedi.