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Çelik: Hibe desteği verilmesi kararı memnuniyet vericidir

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, mevzuat değişikliği ile atıl arazilerin üretime kazandırılmasına hibe desteği verilmesi yönündeki Cumhurbaşkanı kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

09 Mart 2022 Çarşamba 10:36
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Çelik: Hibe desteği verilmesi kararı memnuniyet vericidir

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, atıl vaziyetteki arazilerin değerlendirilmesi kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “ Önce pandemi şimdi ise Rusya Ukrayna savaşı başta ülkemiz olmak üzere tüm Dünya ülkeleri için tarımın hayvancılığın ve dolayısıyla da gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Dolayısıyla ülkemizin bir karış toprağının boş bırakılmaması, üretime dayalı ekilip biçilmesi geleceğimiz için hayati önem taşımaktadır. Olaya böyle baktığımızda Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar doğrultusunda hibe oranlarının proje bedelinin en fazla yüzde 75’i kadar olmasının uygulamayı cazip hale getireceğini düşünüyor bu nedenle tüm çiftçilerimizi ve yatırımcıları bu konuda seferber olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle tarımsal üretimimize artı değer katacak olan bu karardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Genel Başkan Çelik, açıklamasında karar kapsamında bulunan yatırım konuları içerisine yem bitkileri üretiminin de alınması talebinde bulunarak “ Bu karar kapsamında boş bırakılmak suretiyle atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazilerin tarımsal üretime kazandırılması ve İklim değişikliklerini de dikkate alarak uygun çeşitlerde hububat, baklagil ve ayçiçeği başta olmak üzere yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin gerçekleştirilmesi şüphesiz tarımımıza önemli bir ivme kazandıracaktır. Ancak küçükbaş hayvan yetiştiricileri olarak yatırım konuları içerisine yem bitkileri ekiminin de ilave edilmesini sektörümüz adına Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızdan talep ediyoruz. Yem bitkileri ekimiyle kaba yem açığımızın kapatılması ayrıca da hayvancılığın en büyük gider kalemlerinden olan yem maliyetlerinin düşürülmesinin sektörümüze mutlak şekilde olumlu yansıyacağını düşünüyor bu amaçla talebimizin değerlendirilmesini Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci’den bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

 

Kaynak: PHA
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