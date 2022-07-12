banner195
banner196
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 36
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.434,02
ALTIN
968,66
DOLAR
17,40
STERLİN
20,62
EURO
17,43

Çelik: Et ve Süt Kurumunun elde kalan kurbanlıkları satın alması memnuniyet verici

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Et ve Süt Kurumunca (ESK) Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıkların kurum tarafından satın alınacağına ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu.

12 Temmuz 2022 Salı 10:42
5 Okunma
Çelik: Et ve Süt Kurumunun elde kalan kurbanlıkları satın alması memnuniyet verici

Genel Başkan Çelik, Et ve Süt Kurumunun elde kalacak kurbanlıklar için yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek “ Bayram arifesinde Merkez Birliği olarak ESK Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Kayhan’a bir ziyarette bulunmuş ve elde kalabilecek kurbanlıkların satın alınması yönünde bir talebimiz olmuştu. Dolayısıyla ESK’dan yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Alınan karar yetiştiricilerimizi bir nebze de olsa rahatlatmıştır. Daha da önemlisi; binbir emekle hayvanlarını yetiştirip, besleyip kurban pazarına getiren ancak satamadığı anda hem maddi hem de manevi yönden mağdur olacak yetiştiricilerimize ESK kanalıyla bir kez daha Devletimiz yanınızdadır mesajı verilmiştir. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof.Dr. Vahit Kirişci’nin nezdinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz Sayın Kayhan’a sektörümüz adına teşekkürü borç biliyoruz“ ifadelerini kullandı.
Çelik, Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıklar için yetiştiricilere bir uyarıda bulunarak “ ESK’dan yapılan açıklamaya göre yetiştiricilerimizin bayramın bitiminde yani 13-17 Temmuz tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları Kurumun açıkladığı karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır. Dolayısıyla yetiştiricilerimize bu tarihler arasında başvurularını yapmaları çağrısında bulunuyorum. Yetiştiricilerimiz kesim randevularını e-Devlet üzerinden de alabilecekler ” dedi.
ESK’nın elde kalan kurbanlıkların alımında yetiştiricilerin lehine bu yıl farklı bir uygulama getirdiğine vurgu yapan Çelik, “ ESK karkas olarak kuzu için alım fiyatını 88 TL/Kg, Toklu için alım fiyatını 82 TL/Kg ve koyun için alım fiyatını 70 TL/Kg olarak açıklamıştır. Bu yıl farklı bir uygulama olarak da nakliye ve bakım masrafları dikkate alınarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 TL/ Kg prim ödemesi yapılacağıdır. Nakliye ve bakım masrafları gözetilerek prim verilecek olması yetiştiricilerimiz açısından sevindirici bir gelişmedir” dedi.
ESK kesimhanelerine yetiştiricilerden gelecek bütün taleplerin karşılanacak olmasının da sektör adına olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Çelik, ödemelerin 10 gün içerisinde yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacağı hatırlatmasında bulundu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etler yaz aylarında poşetlerle taşınmamalı
Etler yaz aylarında poşetlerle taşınmamalı
Başkan Kılınç: Kaynaklar yeterli fakat korkunç bir tüketim oluyor
Başkan Kılınç: Kaynaklar yeterli fakat korkunç bir tüketim oluyor
İHH 2.6 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı - Videolu Haber
İHH 2.6 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı - Videolu Haber
Hayırsever Şafak, Bayram öncesi 300 çocuğu sevindirdi
Hayırsever Şafak, Bayram öncesi 300 çocuğu sevindirdi
Başkan Kılıç'tan ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık koyun sürprizi - Videolu Haber
Başkan Kılıç'tan ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık koyun sürprizi - Videolu Haber
İHH ekipleri Kurban çalışmaları için yola çıktı - Videolu Haber
İHH ekipleri Kurban çalışmaları için yola çıktı - Videolu Haber
Adıyaman'da küresel ısınma etkisini gösterdi - Videolu Haber
Adıyaman'da küresel ısınma etkisini gösterdi - Videolu Haber
Taştan: Et yemek veya farklı bir amaçla kurban olarak kesilen hayvana ortak olunamaz - Videolu Haber
Taştan: Et yemek veya farklı bir amaçla kurban olarak kesilen hayvana ortak olunamaz - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi, çölyak hastalarının derdine derman oldu - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi, çölyak hastalarının derdine derman oldu - Videolu Haber
Adıyaman’da tek yaşayan yaşlı adamın evi bayram öncesi temizlendi - Videolu Haber
Adıyaman’da tek yaşayan yaşlı adamın evi bayram öncesi temizlendi - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
Molozların altında sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
Molozların altında sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
Zabıta ekiplerinden Kurban Bayramı denetimi - Videolu Haber
Zabıta ekiplerinden Kurban Bayramı denetimi - Videolu Haber
Adıyaman’ın LGS şampiyonları ödüllendirildi
Adıyaman’ın LGS şampiyonları ödüllendirildi
Çocuklar dağıtılan dondurmalarla serinledi - Videolu Haber
Çocuklar dağıtılan dondurmalarla serinledi - Videolu Haber
İHH 100 bin çocuğa bayramlık hediye edecek - Videolu Haber
İHH 100 bin çocuğa bayramlık hediye edecek - Videolu Haber
Malatya Kayısı Festivaline hazırlanıyor
Malatya Kayısı Festivaline hazırlanıyor
Konukoğlu Ailesi Capital gönlü zenginler listesinde
Konukoğlu Ailesi Capital gönlü zenginler listesinde
Başkan Çelik: Sürü büyütme ve yenileme desteği ödemeleri yetiştiricileri memnun etti
Başkan Çelik: Sürü büyütme ve yenileme desteği ödemeleri yetiştiricileri memnun etti
İHH Somali’de 10 bin 520 gıda kolisi dağıttı - Videolu Haber
İHH Somali’de 10 bin 520 gıda kolisi dağıttı - Videolu Haber
İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi
İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi
Başkan Kılınç'tan, yangınzede aileye ziyaret
Başkan Kılınç'tan, yangınzede aileye ziyaret
Çelik: Tarımsal desteklemelere ayrılan ek bütçe tarıma cansuyu olacaktır
Çelik: Tarımsal desteklemelere ayrılan ek bütçe tarıma cansuyu olacaktır
Muhtarlardan iş insanı Güçlü’ye teşekkür plaketi
Muhtarlardan iş insanı Güçlü’ye teşekkür plaketi
Vali Çuhadar'ın makam aracı şehidin oğluna sünnet arabası oldu - Videolu Haber
Vali Çuhadar'ın makam aracı şehidin oğluna sünnet arabası oldu - Videolu Haber
Zabıta ekiplerinin sıkı denetimi devam ediyor
Zabıta ekiplerinin sıkı denetimi devam ediyor
Adıyaman'da beyaz baykuş görüntülendi - Videolu Haber
Adıyaman'da beyaz baykuş görüntülendi - Videolu Haber
Adıyaman çocuk haklarında lider oldu
Adıyaman çocuk haklarında lider oldu
Adıyaman'da kadınlara 'KADES' uygulaması anlatıldı
Adıyaman'da kadınlara 'KADES' uygulaması anlatıldı
Bayraktar: Kesilecek kurbanlık sayısında yüzde 25 oranında azalma olacağını öngörüyoruz - Videolu Haber
Bayraktar: Kesilecek kurbanlık sayısında yüzde 25 oranında azalma olacağını öngörüyoruz - Videolu Haber

banner192

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim