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Çelik: Çiğ sütte olduğu gibi yem için de referans fiyat açıklanmalı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan Gıda Komitesi kararlarına ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu.

08 Ekim 2022 Cumartesi 11:28
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Çelik: Çiğ sütte olduğu gibi yem için de referans fiyat açıklanmalı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan Gıda Komitesi kararlarına ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik, Gıda Komitesi kararlarından biri olan uygun fiyatla arpa ve mısır satışının sektör açısından son derece isabetli bir karar olduğunu ifade ederek “ Öncelikle Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr.Nureddin Nebati’ye, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof.Dr. Vahit Kirişci’ye, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a ve Gıda Komitesi üyelerine ayrı ayrı sektörümüz adına teşekkür ediyoruz. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin oldukça yüksek olmasıdır. Dolayısıyla et ve süt üreticilerimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesine direk katkıda bulunacak olan Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararını sektörümüz adına memnuniyetle karşılıyoruz. Komitenin yeni kararlarından sonra et ve sütte belli oranlarda indirimler görebiliriz ancak denetim mekanizmalarının aktif olarak hayata geçirilerek market ve kasaplardaki fiyat değişimleri mutlaka mercek altına alınması gerekmektedir. Tüm zor şartlara rağmen üretimde bir sorunumuz yok. Dün olduğu gibi bugün de yarınlarda da rafları ürünsüz bırakmayız. Ama raflardaki ürünlerin de uygun fiyatlardan tüketicilerimize ulaşması en temel arzumuzdur” dedi.
"İlave tedbir olarak bir defaya mahsus hayvan başına 50 lira nakit yem desteği verilmeli"
Gıda Komitesi toplantısında uygun fiyatlı arpa ve mısır satışları yanında alınabilecek ilave tedbirlerin de değerlendirildiğine dikkat çeken Çelik “ Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde gerek kaba yem gerekse kesif yem destekleri sektörümüz için can suyu olacaktır. Bu destekler sayesinde girdi maliyetlerinin düşmesiyle piyasa şartlarında da olumlu gelişmeler olacak ve sonuç itibarıyla da tüketicilerin ucuz et ve süt ürünlerine ulaşabilmesi sağlanacaktır. Dolayısıyla gıda komitesince ilave tedbirler değerlendirilirken yetiştiricilerimize bir defaya mahsus olmak üzere hayvan başına 50 lira nakdi yem desteği verilmesinin de sektörümüzün önünü açacağına inanıyoruz. Ayrıca Gıda Komitesi kararınca gıda ve tarımsal ürünlerde tarladan sofraya kadar tüm aşamaların analiz edilerek gerekli çalışmaların ivedilikle hayata geçirilecek olmasını ülkemiz ve hayvancılığımız adına çok değerli bir hamle olarak görüyor, sektörümüz için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz “ dedi.
"Çiğ sütte olduğu gibi yem için de referans fiyat açıklanmalı"
Genel Başkan Çelik, açıklamasında yem için referans fiyat oluşturulması gerektiğine işaret ederek “ Sektörümüzü dar boğaza sürükleyen en önemli açmazı yetiştiricilerin yem giderlerinin yüksek olmasıdır. Yem giderleri maliyeti yükselten en önemli faktördür. Yem hayvancılığın olmazsa olmazı ve işletme giderlerinin yüzde 70’ini oluşturan en önemli kalemidir. Yem maliyetleri aşağı çekilmeden hayvancılıktan ne yetiştirici kazanç sağlayabilir ne de tüketici uygun fiyatlardan et ve süt tüketebilir. Yem fiyatları serbest piyasa şartlarında belirlenerek kontrolsüz bir şekilde gün aşırı zam görmektedir. Maliyetleri en çok etkileyen yem fiyatları piyasanın insafına bırakılmamalıdır. Dolayısıyla TMO’nun uygun fiyattan arpa ve mısır satışı yanında fabrika yemi dediğimiz kesif yemde de birtakım tedbirler alınması gerekmektedir. Bu çerçevede Ulusal Süt Konseyinin çiğ sütte yapmış olduğu referans fiyat uygulamasının yemde de uygulanabileceğini düşünüyoruz. Yemdeki fahiş zamların ve dolayısıyla elde edilen yüksek karların önüne geçebilmek için yemde de referans fiyat uygulaması sektörümüz adına olumlu bir adım olacaktır “ ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 08.10.2022 11:35
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