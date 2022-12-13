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Çelebi: Türkiye’nin 100. yılı enerjide zirve yılı olacak

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Başkanı ve Enerji Uzmanı Ömer Çelebi, 2023'ün enerji yılı olacağını, Türkiye'nin enerji politikasında yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

13 Aralık 2022 Salı 17:56
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Çelebi: Türkiye’nin 100. yılı enerjide zirve yılı olacak

Enerji piyasasındaki güncel gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan GEADER Genel Başkanı Ömer Çelebi,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın dördüncü en büyük doğalgaz rezervine sahip Türkmenistan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması noktasında Çarşamba günü çok önemli bir zirveye katılacak. Bu zirvede doğalgaz politikamızı daha da somutlaştıracak. Türkiye yakında doğalgazda bir hub olmakla kalmayacak, doğalgaz piyasasında piyasa maliyetini belirleyen küresel bir enerji ticaret merkezi olacak. Ayrıca Türkiye 2023'te yeni bir kaynakla, nükleer güç santrali ile ilk kez tanışacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı enerjide zirve yılı olacak" dedi.
Çelebi 2023'teki enerji beklentileri ile ilgili olarak, “Türkiye yeni bir kaynakla, dünyanın en gelişmiş nükleer enerji santrali ile tanışacak. Elektrik enerjisinin yüzde 10'unu bu sistemle karşılayacak. Ayrıca yeni nükleer santraller için büyük bir tecrübe kazanacak. Türkiye, ilk kez milli gazını, doğalgazını sisteme entegre edecek. Doğalgazda tam bağımsızlığa kavuşacak. Rusya-Avrupa enerji krizi ile Türkiye, Asya ve Avrupa arasında büyük bir enerji koridoru olacak ve bölgenin hub konumuna gelecek. TANAP kapasitesi 32 milyar m3'e çıkacak. Türkmen gazı anlaşması da yapılırsa Türkiye doğalgaz ticaret merkezine dönüşecek. Silivri doğalgaz depolama terminali 4.6 milyar m3, Tuz Gölü 5.4 milyar m3 olmak üzere toplamda 10 milyar m3'lük doğalgaz depolama kapasitesine ulaşacak. Türkiye, 2023 ve sonrasında yenilenebilir enerjide büyük bir hamle yapacak. Rüzgâr ve güneşte yatırım oranları giderek artacak ve elektrik üretiminde yenilenebilir kaynak oranını daha da yükseltecek” dedi.

Kaynak: PHA
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