Bölükyayla sakinlerinden köprü talebi

Bölükyayla Beldesi’nde kış aylarında yaşanan yağışlar nedeniyle sularının yükselmesiyle ulaşım sorunu yaşadıklarını kaydeden bölge sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundular.

Belde sakinleri, kış aylarında suların yükselmesiyle birlikte, temel ihtiyaç malzemeleri ve ilaçlarını almak için dereden geçerken hayati tehlike ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Köprü taleplerini yetkililere ilettiğini ancak sonuç alamadığını öne süren Kangölü Mahalle Muhtarı Aziz Tosun, talebine hiçbir olumlu cevabın gelmediğini ve beledinin kendi haline terk edildiğini iddia etti.

Muhtar Aziz Tosun, konuyla ilgili açıklamasında; “Bu dereden 10 tane köy halkı geçiyor. Vatandaşlar, yaz aylarında dere yatağından traktörlerle geçiş yapabiliyor. Ancak sular yükselince bu da mümkün olmuyor. Bölgede kış aylarında başlayan ulaşım çilesi, yağan yağmurlarla beraber çay sularının yükselmesi ile tekrar başlıyor. Bizler Bölükyayla Beldesi ve çevredeki köy sakinleri olarak çok mağdur oluyoruz. Yıllardır bu köprü talebimizi yetkililere ilettik ama hiçbir sonuç alamadık. Sanki beldemiz kaderine terk edilmiş. Bizim bu çilemiz ne zaman bitecek. Nasıl ki Nissibi Köprüsü, İstanbul Boğaz Köprüsü önemli ise bizim bu bölge için de bu köprünün yapılması çok önemli. Devletimizden bu derenin üstüne bir an evvel bir köprü yapılmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Köprü olmadığı için çok mağdur oluyoruz”

Kış aylarında suların yükselmesiyle birlikte temel ihtiyaç malzemeleri ve ilaçlarını almak için dereden geçerken hayati tehlike yaşadıklarını iddia eden belde sakinlerinden Ramazan Yıldırım ise, “Bu derede köprü olmadığı için çok mağdur oluyoruz. Hastalarımız, engelli vatandaşlarımız yolun karşısına çok zor geçiyorlar. Arabalar dereden geçerken çoğu defa içinde kalıyor. Bazen iteleyerek bazen de traktör çağırıyoruz, arabayı bağlayıp çekiyoruz. Yoksa derede kalıyor araçlar. Yetkililerden ricamız bu derenin üstüne bir an evvel bir köprü yapılmasıdır” dedi.