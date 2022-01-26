Belediye temizlik timlerinin karla mücadelesi devam ediyor - Videolu Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Anadolu’da bölgesinde yapılan uyarıda kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken, Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan timler tarafından kentte cadde ve sokaklarda bulunan kaldırımları kardan temizleme mücadelesi sürdürülüyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaldırım ve caddelerde biriken karları temizlemeye mücadelesi aralıksız sürdürülüyor.

Karla mücadele timi olarak bilinen 80 kişiden oluşan ekip, kentte kaldırım ve caddelerde bulunan karları hız kesmeden temizlemeye devam ediyor.

Haberin Videosu :