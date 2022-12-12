Başkan Turanlı: Marketlerdeki denetimlerimiz aralıksız devam ediyor

Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenen marketlerde raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılıyor.

Ekipler, aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetimini gerçekleştiriyor. Denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Kahta Belediyesi olarak genel anlamda vatandaşımızın yoğun şekilde alış veriş yaptıkları marketlerde denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırılması ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz" diye konuştu.